Médico causa revolta em curso de Medicina por usar foto de mulher nua em slide de palestra

No slide, que foi fotografado por um dos participantes do curso, havia uma foto de uma mulher sem roupa íntima em uma exposição sobre cicatrização na pele

O XXXVII Curso de Emergências Clínico-Cirúrgicas, realizado em Maceió, foi alvo de críticas nas redes sociais pela atitude de um dos palestrantes. Isso porque, em meio a um slide sobre cicatrização, um médico usou uma mulher nua como imagem de fundo da apresentação. O caso aconteceu no último sábado, 5.

O slide, que foi fotografado por um dos participantes do curso, fazia parte da palestra do médico Luiz Carlos Buarque de Gusmão sobre cicatrização na pele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A foto foi repercutida por alguns perfis no twitter e gerou questionamentos sobre a ética do médico, que atua como cirurgião, clínico e professor em cursos de Medicina em Maceió.

"Sexualização esdrúxula e sem propósito é liberada dentro da Universidade? Pensei que a profissão exigisse respeito ao corpo e, principalmente, ao indivíduo", opinou uma pessoa no Twitter.

Outra internauta disse que existem mais relatos sobre a postura do médico: “Os relatos sobre o modus operandi dele em centro cirúrgico e com alunos são dos piores. E eu realmente gostaria de ler ao menos uma nota do Conselho Regional de Medicina de Alagoas sobre tal situação, no mínimo, indecorosa”.