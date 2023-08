Esposa de pecuarista vítima de queda de avião morre em Campo Grande

A jovem Ana Paula Pridonik Silva, 27 anos, esposa do pecuarista que morreu junto ao filho em um acidente de avião em Rondônia nesse domingo, 30, faleceu na tarde desta terça-feira, 1º, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Paula era casada com Garon Maia e madrasta de seu filho Francisco, de 11 anos. Pai e filho faleceram em um acidente envolvendo um avião bimotor que caiu em uma floresta localizada na divisa entre os estados de Rondônia e Mato Grosso do Sul.

Ao portal G1, a Polícia Civil do estado disse que a jovem foi encontrada ferida por familiares em sua casa e que rapidamente eles pediram ajuda. Paula foi levada à Santa Casa de Campo Grande, mas teve sua morte confirmada às 14h50min.

Garon, de 42 anos, e seu filho Francisco morreram quando o bimotor onde estavam bateu em algumas árvores na divisa dos estados. Os corpos de Garon e seu filho, Francisco, foram velados juntos e sepultados no Cemitério Parque das Primaveras nesta terça-feira, 1º, na capital sul mato-grossense. O momento foi restrito a amigos e familiares das vítimas.