Líder isolado no Brasileirão, Botafogo recebe o embalado Coritiba

No Nilton Santos LOTADO, o Fogão vai com tudo pra conquistar mais uma vitória! É DIA DE FOGO!

Em pontas opostas na tabela do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Coritiba se enfrentam a partir das 16h (horário de Brasília), no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada. Além da liderança isolada, o Alvinegro está invicto jogando em casa: foram oito vitórias e apenas um gol sofrido no estádio Nilton Santos. Já o Coxa, 18º colocado, chega a campo embalado após quatro rodadas seguidas sem perder, sob comando do técnico interino Thiago Kosloski. O embate será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Bruno Mendes.