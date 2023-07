Motorista abandona ônibus lotado e vai embora em outro coletivo no RJ

O motorista de um ônibus desceu do veículo em que trabalhava e foi embora em outra condução, nessa quarta-feira, 26, na cidade do Rio de Janeiro. O caso viralizou depois que as imagens, filmadas pelos passageiros, foram divulgadas nas redes sociais.

Ao fundo das imagens é possível ouvir um dos passageiros exclamar: “Ele deu 'tchau' e pegou o outro ônibus. Meu Deus. Ele foi embora e deixou o ônibus aqui”. A condução, que estava completamente lotada, foi “abandonada” no meio da Avenida Brasil, famosa via da cidade.

De acordo com o g1 Rio de Janeiro, o motorista teria descido do ônibus após ser hostilizado pelos passageiros que reclamavam do aperto no veículo e queriam que ele pulasse as paradas para evitar a subida de mais pessoas no carro.

O Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus) se manifestou por meio de nota e disse que vai apurar o ocorrido e tomar as providências cabíveis. A Secretaria Municipal de Transportes informou que notificará a concessionária.

