Hoje é Dia: Avós e Escritores são os destaques da semana

Nascimento do mestre de bumba meu boi Apolônio Melônio (105 anos)

Nascimento do músico gaúcho Renato Borghetti (60 anos) - um dos mais renomados artistas representantes da musicalidade sulista, apresenta-se no Brasil, em festivais e festas do Sul e, com o mesmo sucesso, em festas juninas no Nordeste, e em concertos em teatros de diversas capitais, inclusive o Teatro Amazonas, além de apresentacões no exterior, em cidades como Munique e Stuttgart, entre outras

Ocorre a Chacina da Candelária (30 anos)