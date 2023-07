10 melhores desenhos da Barbie para você maratonar

Desde sua revolucionária chegada ao mercado de brinquedos, no final dos anos 1950, até o aguardado lançamento do filme em 2023, dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, a Barbie se tornou um nome familiar.

Apesar de todas as críticas, ninguém pode negar o brilho e o poder duradouro da Barbie, e é evidente que ela continuará sendo uma figura influente. Uma grande parte de seu sucesso, especialmente durante os anos 2000, deve-se aos seus vários filmes em animação que retratam contos de fadas clássicos, balé e literatura, que se tornaram verdadeiros clássicos cult entre o público millennials e da Geração Z, que agora são adultos.

Com tantos filmes estrelados pela Barbie, mais de 30 e contando, é importante destacar os melhores entre os mais populares. Vale destacar que estão todos disponíveis na Netflix e prontos para serem maratonados com bastante nostalgia, antes de mergulhar no universo atual da Barbie!

Este filme é, sem dúvida, um dos melhores. Tudo graças à excelente ideia de fazer o primeiro musical da Barbie com músicas que se tornaram parte da cultura pop dos millennials e da Geração Z, incluindo “I’m A Girl Like You”, que é a canção mais popular do filme. A história segue vagamente o romance de Mark Twain, e concentra-se na rica princesa Anneliese e na plebeia endividada e quase fisicamente idêntica, Erika, que trocam de estilo de vida e encontram o amor.

A obra traz a clássica frase “Pega ele, Frita ele, Faz purê”. Neste filme, Barbie interpreta o papel de Rapunzel, uma talentosa pintora aprisionada em uma torre misteriosa por uma bruxa malvada. A história mostra como ela usa a criatividade e a coragem para escapar da torre e encontrar o verdadeiro amor.

Os ajudantes são animais falantes. Um deles, inclusive, é um dragão roxo que tem um relacionamento complicado com o pai. Eles são bastante divertidos e abriram caminho para outros animais falantes em futuros empreendimentos da Barbie, e o vilão é mais do que uma delícia para assistir.

A história cativou gerações (Imagem: Reprodução Digital | Mattel Creations)

Barbie interpreta o papel de Genevieve, uma das doze princesas que amam dançar. A história gira em torno das aventuras de jovem e suas irmãs enquanto enfrentam desafios e descobrem segredos em um mundo mágico de dança.

Lançado em 2006, este filme é adorado pelos fãs da Barbie por sua emocionante trama, belas coreografias e mensagens positivas sobre perseverança e trabalho em equipe. É cativante para o público de todas as idades.

O coração do filme está no relacionamento amoroso entre todas as irmãs (mesmo que suas idades sejam um pouco confusas) e as mensagens subjacentes sobre a importância da solidariedade.

4. Barbie e as Três Mosqueteiras

A história se desenrola com Corinne e suas amigas, Aramina, Renée e Viveca, que se unem para enfrentar um plano maligno e provar que as mulheres também podem ser corajosas e habilidosas. Lançado em 2009, este filme é elogiado por sua mensagem empoderadora e por mostrar a força da amizade e da união. É uma aventura emocionante e inspiradora que conquista o coração dos espectadores. Inspirada no romance de 1844 “Os Três Mosqueteiros” de Alexandre Dumas, a obra enfatiza os traços positivos dos personagens e pensa em modelos para o público mais jovem.

5. Barbie Fairytopia: Mermaidia

Na sequência menos bem-sucedida, mas ainda divertida, de “Fairytopia”, Elina (Barbie) busca apoio de uma sereia chamada Nori, e a dupla parte em uma missão para resgatar um tritão mantido em cativeiro por Laverna. A jovem deve usar seus novos poderes para salvar tanto o tritão quanto todo o oceano dos planos malévolos da vilã.

O filme é a primeira aventura da Barbie que a apresenta transformando-se de uma criatura mágica (uma fada) para outra (uma sereia). Além disso, cada personagem tem uma cauda e cabelo de cor diferente para combinar, o que ajuda a diferenciá-las, já que todas se parecem entre si. Um dos destaques do filme é Bibble, que acompanha a jornada como um famoso companheiro da Barbie.

6. Barbie como a Princesa da Ilha

A obra apresenta a personagem como Rosella (ou Ro), uma jovem que fica presa em uma ilha após um naufrágio. Lá, ela cresce entre os animais e é tratada como parte da família, até que o Príncipe Antonio a encontra e a apresenta ao resto do mundo. Juntos, eles buscam pistas sobre o passado de Ro no Reino de Apollonia. A trilha sonora combina perfeitamente com o cenário tropical e, depois, real.

7. Barbie e o Castelo de Diamante

Barbie assume os papéis de Liana e Alexa, duas amigas que recebem um espelho encantado. O objeto as leva em uma jornada desafiadora até o castelo de diamante, onde elas precisam provar dedicação e amor mútuo.

Lançado em 2008, este filme é um dos melhores exemplos da importância da amizade. Liana e Alexa, acompanhadas de seus adoráveis cachorrinhos, embarcam em uma aventura que reflete a força dos laços entre amigas. A mensagem sobre o verdadeiro valor das conexões pessoais sobre a riqueza material torna esta produção especial e inspiradora para o público mais jovem.

8. Barbie: Fairytopia