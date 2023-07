7 livros sobre amizade para celebrar o Dia do Amigo

No dia 20 de julho é celebrado o ‘Dia do Amigo’, uma homenagem ao sentimento de fraternidade compartilhado entre as pessoas. E, para comemorar essa data, nada melhor do que estreitar a relação especial dos livros com as crianças, pois eles são um verdadeiro mundo mágico para os pequenos, especialmente quando se trata de desenvolver sentimentos como amor, compaixão e amizade.

Isso porque as obras oferecem muito mais que um passatempo, trazendo aprendizados, conforto e até mesmo companhia, assim como os colegas da vida real. Por isso, confira 7 histórias que ensinam os pequenos leitores sobre o valor das amizades e a importância de validar e compreender os próprios sentimentos. Veja!

1. A Lua Caiu