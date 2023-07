Capitão da FAB é detido após tentar invadir o apartamento de ex-namorada influencer

Um capitão da Força Aérea Brasileira (FAB) foi detido pela polícia militar após tentar invadir o apartamento de ex-namorada, a influenciadora Gabi Benvenutti. O caso ocorreu na madrugada deste domingo, 16, em Pirassununga, no estado de São Paulo.

A jovem compartilhou em seus stories que foi para um bar comemorar o divórcio com amigos, e encontrou o ex-namorado no estabelecimento. A influenciadora foi para casa e depois de algumas horas o homem forçou a porta do prédio, invadiu a área e começou a escalar as sacadas para chegar no andar dela.

Gabi relata que o capitão da FAB caiu e ela e seus vizinhos chamaram a polícia militar para socorrê-lo. O rapaz tinha ferimentos e foi levado ao pronto socorro. Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.

"Pedi mil vezes para ele ir embora e avisei que chamaria a polícia. Mesmo assim, ele não foi. Ainda ouvi ele falando pra polícia algo como 'você sabe quem eu sou?' e pensei que enquanto estou aqui, apavorada, ele tem certeza de que não será punido" completou Benvenutti.

A influencer revelou em suas redes sociais que tinha uma medida protetiva de seis meses contra o ex-namorado, mas que o documento havia expirado no dia anterior. Ela ainda disse que não quis prosseguir com o processo na justiça contra o capitão da FAB pois tinha medo.

"Eu não quis prosseguir com o processo porque eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo e ainda parece que a culpada fui eu", desabafou em seus stories.

Foto: Reprodução Youtube/Gabi Benvenutti Gabi Benvenutti é influenciadora e tem mais de 40 mil seguidores em uma rede social

Gabi Benvenutti, ou Gabriela Natalia da Silva, é sexóloga, educadora em sexualidade, escritora e influenciadora. Ficou conhecida quando trabalhou como acompanhante, com o pseudônimo de Lola Benvenutti, e tinha um blog com contos baseados nas experiências com seus clientes da época.

