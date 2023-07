Mulher mora em um carro com 16 cães de estimação há mais de 10 anos

Para seu sustento, Ederly vende bichinhos de pelúcia em diferentes locais da cidade de Limeira, em SP. A renda mensal é destinada, principalmente, para cuidar de seus cães, que sofrem constantemente com tentativas de envenenamento e agressão

Após perder sua casa, Ederly Vieira teve de transformar seu veículo em moradia. Há mais de 10 anos vivendo em um carro, atualmente uma Parati que ganhou de uma conhecida, ela anda pelas ruas de Limeira, Centro-Leste do estado de São Paulo, acompanhada por seus 16 cães de estimação. O desejo dela é ter uma chácara onde possa abrigar os animais e cuidar de outros que precisem de ajuda.

Para se sustentar, Ederly vende bichinhos de pelúcia em diferentes locais de Limeira. A renda mensal é destinada, principalmente, para alimentar e cuidar dos cães, que, segundo ela, sofrem constantemente com tentativas de envenenamento e agressão. As informações são do G1 Piracicaba.

"Minha família são os meus cães, as pessoas que gostam de mim e, assim como eu, querem ajudar os animais", declarou Ederly ao portal.

Assim, embora não se defina como moradora de rua, ela enfrenta dificuldades e riscos de viver em um carro, o que a impulsiona na busca por assistência e colaboração daqueles que possam ajudá-la, pois, reconhece, precisa de um "verdadeiro lar".

Ter o vidro do carro quebrado e a lataria arranhada são só algumas das experiências desagradáveis das quais ela não gostaria de viver de novo.

A Parati não é a primeira habitação itinerante de Ederly, que anteriormente viveu em um Chevrolet Chevette com seus animais por 14 anos. O carro que possui atualmente foi um presente de uma mulher que conheceu sua história e decidiu ajudá-la.

"Eu não sou uma moradora de rua, uma mendiga. Sou uma sobrevivente que mora dentro de um carro para não abandonar meus animais", afirmou.

Por suas andanças, tornou-se conhecida na cidade de Limeira, não obstante sua personalidade reservada, que não menciona feitos ou títulos de sua formação. Mas sabe-se que, ao longo de sua trajetória, estudou línguas, foi enfermeira e também motorista. Ela se comunica com seus cães em filipino e, em outros momentos, até canta em espanhol.

Na busca pela solidariedade

Ederly possui um celular que lhe foi dado por um médico que a tratou no ano passado. Em seus perfis pessoais nas principais redes sociais, ela compartilha fotos e vídeos do seu dia a dia, registrando momentos vividos.

Ela publica vídeos em sua conta do TikTok, nos quais registra momentos com seus cães, bem como situações de perigo e vulnerabilidade. Em outras postagens, compartilha desabafos pessoais.

Segundo Ederly, a intenção por trás da conta é impactar as pessoas com sua história e obter ajuda daqueles que se solidarizarem.

O futuro de Ederly e dos cães

A esperança de Ederly é ter uma chácara onde possa cuidar de seus cães atuais e dos que ainda virão. Para ela, o local não precisa ser grandioso ou luxuoso, apenas ter espaço suficiente para que os cachorros possam viver com conforto, ao mesmo tempo em que ela possa descansar e acolher outras pessoas.

"Eu quero poder ajudar qualquer um, seja cachorro, qualquer animal, ou pessoa. Quero poder fazer o bem a quem me pedir, sempre", ressaltou, também ao G1 Piracicaba.

Além de buscar um local adequado para abrigar seus amados animais, a mulher também deseja um dia poder cuidar de sua única filha. No entanto, devido às suas circunstâncias, ela não consegue oferecer assistência no momento.

Enquanto não realiza esse sonho, ela planeja pegar estrada e seguir vivendo uma vida itinerante.