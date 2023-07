Nigerianos que viajaram cinco mil km em leme de navio só tinham comida para três dias

Os quatro nigerianos encontrados pela Polícia Federal no leme de um navio na última segunda-feira, 10, não tinham estoque de comida suficiente para a viagem de quase duas semanas entre a Nigéria e o litoral do Espírito Santo. Segundo a Polícia Federal (PF), os homens só tinham alimentos para os três primeiros dias do traçado.

Os estrangeiros foram resgatados pelo Núcleo de Polícia Marítima da PF, após passageiros avistarem os homens no leme de um navio. Durante a retirada, a tripulação constatou as condições precárias de saúde em que eles realizaram o percurso e conseguiu realizar o desembarque condicional. As informações são do jornal O GLOBO.

De acordo com o superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo, Delegado Eugenio Ricas, os nigerianos foram levados ao grupamento marítimo da PF para processos administrativos, mas não portavam documentos que os identificassem. Os quatro foram hospedados em um hotel da região e aguardam sob custódia da agência mercantil do navio a devolução compulsória até a Nigéria.