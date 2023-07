MG: possível furto de duas fontes de Césio-137 é investigado

Um possível caso de furto de duas fontes de Césio-137, no município de Nazareno, em Minas Gerais, está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), do governo federal. O material está desaparecido desde a quinta-feira, 29, segundo a mineradora AGM.

“Essas fontes são classificadas como não perigosas pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Por isso, não são esperados efeitos severos à saúde pelo contato com as mesmas”, diz a Cnen, em nota.

“No entanto, é importante continuar as buscas para recuperá-las de tal forma a prevenir exposições desnecessárias”, continua.

Segundo a comissão, as fontes são cerca de 300 mil vezes menores do que a do acidente de Goiânia. Além disso, elas são confeccionadas em material cerâmico, ou seja, mesmo que sejam violadas não seriam tão espalháveis como aconteceu no acidente de 1987.

De acordo com o g1 - Sul de Minas, assim que a mineradora percebeu a falta dos equipamentos, eles chamaram as autoridades policiais, fizeram um Boletim de Ocorrência (B.O) e acionaram os órgãos de fiscalização.

"Como a segurança e o bem-estar de todos os indivíduos nessas áreas são prioridade, a empresa enfatiza que está fazendo todos os esforços possíveis para resolver a situação o mais breve possível", informa a mineradora.