5 filmes sobre a Independência dos Estados Unidos

A independência dos Estados Unidos é um marco histórico não apenas para a nação do país, mas também para o mundo. Foi um período em que 13 colônias americanas buscaram se libertar do domínio britânico e estabelecer sua própria nação, baseada em princípios de liberdade, igualdade e autogoverno.

Esse movimento revolucionário, que culminou na Declaração da Independência em 4 de julho de 1776, foi resultado de uma série de eventos, tensões políticas e filosóficas que se acumularam ao longo dos anos. A resistência dos colonos contra as políticas injustas e a falta de representação no Parlamento britânico foram alguns dos fatores-chave que levaram à busca pela independência.

Por isso, veja 5 filmes que nos ajudam a compreender a história e a importância da independência dos Estados Unidos, além das várias faces do patriotismo.

Filme mostra o outro lado do patriotismo (Imagem: Reprodução Digital | Universal Pictures)

Esse é um filme dramático de 1989, dirigido por Oliver Stone e estrelado por Tom Cruise. O longa é baseado nas memórias de Ron Kovic, um veterano da Guerra do Vietnã. A história retrata a jornada de Kovic, desde sua juventude patriótica até a transformação em um ativista anti-guerra.

A produção começa com ele ansioso para servir seu país durante a Guerra do Vietnã. No entanto, após ser gravemente ferido em combate e retornar aos Estados Unidos paraplégico, Kovic enfrenta uma dolorosa realidade. Ele se depara com o tratamento negligente dos veteranos e as consequências devastadoras da guerra.

“Nascido em 4 de julho” evidencia que para se orgulhar do próprio país não é necessário ser conivente às guerras. Além disso, apresenta questões profundas sobre identidade, patriotismo, desilusão e superação.

Onde assistir: Star+, Prime Video e Apple TV.

2. Hamilton