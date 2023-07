5 lançamentos fantásticos no Prime Video em julho

Confira as principais novidades da plataforma de streaming para assistir durante as férias

No dia 01 de julho, o Prime Video divulgou a lista completa com os principais lançamentos para o mês das férias. No catálogo, há filmes e séries imperdíveis que prometem agradar todos os gostos. Dentre os destaques, estão as sequências de sucesso de “O Verão que Mudou Minha Vida”, um dos favoritos entre os fãs de romance, e a série de fantasia “Good Omens”, um clássico cômico das histórias entre anjos e demônios.

Na categoria filmes, se destacam o drama “Rei do Ringue: A História de Jem Belcher”, estrelado pelo ator Russell Crowe, também protagonista do filme “Gladiador”, e o “Nascimento do Mal”, que garante surpreender os amantes do gênero de terror. A seguir, confira tudo sobre essas e outras produções.

1. Rei do Ringue: A História de Jem Belcher (05/07)