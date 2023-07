Morre Sepúlveda Pertence, ex-ministro do STF, aos 85 anos

Magistrado estava internado no Hospital Sírio Libanês há uma semana

O ex-ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence morreu, na madrugada deste domingo, 2, em Brasília, aos 85 anos de idade.

O ex-ministro estava internado há uma semana no Hospital Sírio Libanês, na capital federal, e faleceu devido a uma falência múltipla dos órgãos.

Nascido em Minas Gerais, Sepúlveda exerceu o cargo de procurador-geral da República, antes de ser nomeado como ministro do Supremo pelo então presidente José Sarney, em 1989. O magistrado se aposentou do cargo na Corte em 2007.

Pelas redes sociais, o ministro e vice-presidente do Supremo Luís Roberto Barroso lamentou a morte de Sepúlveda e relembrou a atuação do magistrado no STF.

"É triste a notícia da partida de José Paulo Sepúlveda Pertence, um dos maiores que já passaram pelo STF. Brilhante, íntegro e adorável, influenciou gerações de juristas brasileiros com sua cultura, patriotismo e desprendimento. Fará imensa falta a todos nós", escreveu.

Mais informações sobre o velório e o sepultamento do ex-ministro não foram divulgadas.