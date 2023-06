Professor ganha corredor de aplausos ao se aposentar de escola no ES

Jacy Silveira ensinava matemática, história e geografia a alunos do ensino fundamental e trabalhava como professor há 35 anos

Ao deixar a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) David Gomes, em Ibatiba, Espírito Santo, em seu último dia de aulas antes da aposentadoria, um professor do 5º ano foi aplaudido por alunos e funcionários em corredor humano. A homenagem aconteceu na última sexta-feira, 23 de junho.

O professor Jacy Silveira entrou para a faculdade de Pedagogia em 1993, mas trabalhou em sala de aula por 35 anos. Na escola municipal, ele dava aulas de matemática, história e geografia aos alunos do 5º ano do ensino fundamental.

“Eu sempre me dediquei a essa função, pois amo ser educador. Sempre fiz o meu trabalho com muita dedicação, com muito entusiasmo, para que eu pudesse formar cidadãos críticos e conscientes”, colocou o professor em vídeo de agradecimento divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira, 26 de junho.

“Foi uma alegria ímpar que senti no meu coração”, disse Jacy, que deixou a escola nesta sexta-feira, emocionado pelo carinho dos alunos. Apesar de ter se aposentado da escola municipal, ele ainda leciona na rede estadual de ensino.