Estresse pós-traumático: conheça as causas e os tratamentos

O transtorno de estresse pós-traumático, também conhecido pela sigla TEPT, é um tipo de ansiedade que pode acometer pessoas que vivenciaram ou testemunharam um evento traumático. Segundo George Oliveira, psicólogo e pós-graduado em Terapia Cognitivo-Comportamental, esse distúrbio é caracterizado por sintomas psíquicos, físicos e emocionais que provocam medos e reações intensas e disfuncionais.

Sintomas do estresse pós-traumático

Assim como ocorre com outros transtornos, o estresse pós-traumático apresenta diferentes sintomas, que podem variar de pessoa para pessoa. No entanto, de acordo com Aglae Sousa, médica psiquiatra e coordenadora do Departamento de Psiquiatria Social da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), os sinais mais comuns são divididos em 4 categorias:

Sintomas intrusivos: o evento traumático reaparece repetidamente na forma de memórias indesejadas e involuntárias e/ou pesadelos recorrentes;

Sintomas evitativos: o indivíduo evita de maneira persistente atividades, situações ou pessoas que possam recordá-lo do evento traumático. Além disso, ele pode ser incapaz de lembrar ou falar sobre o ocorrido;

Sintomas de crenças e emoções negativas: há dificuldade em confiar nos outros, manter relacionamentos próximos, perda de interesse em diferentes atividades, bem como culpa e vergonha;

Sintomas de alerta constante: ocorrem estados de alerta constante, explosões de raiva, dificuldades para dormir e se concentrar.

Causas do distúrbio

Como o próprio nome diz, o transtorno de estresse pós-traumático é ocasionado devido a uma situação traumática. “Os eventos mais propensos a causar TEPT são aqueles que invocam sentimentos de medo, desamparo ou horror, tais como guerras, agressão sexual, sequestros, assaltos e desastres naturais. Contudo, o distúrbio pode ser causado por qualquer experiência avassaladora, como violência física ou psíquica”, explica a psiquiatra Aglae Sousa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, Bianca Soll, psicóloga e professora do curso de Psicologia, acrescenta que existem fatores de risco relacionados ao surgimento do estresse pós-traumático, como transtornos mentais prévios e instabilidade familiar e socioeconômica.

Consequências do estresse pós-traumático

Além dos sintomas citados, o estresse pós-traumático pode acarretar outras consequências para a vida dos indivíduos. “O TEPT está associado a níveis elevados de incapacidades sociais, profissionais e físicas. É comum que pessoas com TEPT tenham quase todos os aspectos de suas vidas afetados negativamente, especialmente nas relações interpessoais”, relata a psicóloga Bianca Soll. Ademais, a psiquiatra Aglae Sousa cita que o transtorno também pode acarretar sintomas depressivos.