Brasília tem desfile de escolas de samba em período junino

Abre-alas para o samba no Distrito Federal (DF) em pleno período junino. Este ano, o desfile das escolas de samba da capital está sendo realizado neste fim de semana, na passarela montada no Eixo Monumental, região central de Brasília. Ao todo, são 13 agremiações. A programação começou na sexta-feira (23). O acesso é gratuito.

Os desfiles das escolas de samba do grupo especial do DF serão transmitidos pela TV Brasil. Neste sábado (24), o grupo de acesso se apresenta às 20h, e o grupo especial, às 23h10. No domingo (25), haverá a apuração às 14h (grupo de acesso) e 16h (grupo especial).

Lembranças

A maioria das escolas de samba do DF nasceu das saudades do passado no Rio de Janeiro. Pessoas que se mudaram para a capital e se sentiam distantes do carnaval do Rio. Um dos exemplos de tradição é a Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro, mais conhecida como Aruc, fundada em outubro de 1961.

Mesmo sem desfilar por quase uma década, a escola se manteve em atividade culturais em sua comunidade. Neste ano, ela traz para a avenida o enredo “Levanta, Sacode a Poeira e Dá a Volta por Cima”, em uma homenagem a todos que ajudaram a escola.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa do Governo do DF, Bartolomeu Rodrigues, em entrevista à Rádio Nacional de Brasília, a experiência do desfile de escolas de samba em junho pode ser um projeto piloto. “Mesmo até para não concorrer com escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo. Nossas agremiações têm tradição. Muitas delas têm histórias que se confundem com a própria história de Brasília”, explicou.

Confira a programação Local: Sambódromo de Brasília (Eixo Cultural Ibero-americano) – ao lado da Torre de TV Entrada gratuita Dia 24 (Sábado) 14h10 – Matuskela 15h40 – Bloco dos Raparigueiros 17h10 – Os Criollos 18h40 – Cacique de Ramos Desfile – Grupo de Acesso 20h – Acadêmicos do Riacho Fundo II 21h10 – Capela Imperial de Taguatinga 22h20 – Acadêmicos de Santa Maria Desfile – Grupo Especial 23h10 – Mocidade do Gama 0h15 – Bola Preta de Sobradinho 1h15 – Acadêmicos da Asa Norte Dia 25 (domingo) 12h – Alexandre do Samba 13h – Kris Maciel 14h – Apuração Grupo de Acesso 16h – Apuração Grupo Especial 18h – Roda de Samba Sagaz 19h – Milsinho 20h – Délcio Luiz