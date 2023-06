Células, tecidos e órgãos: aprenda sobre a função de cada um deles

O corpo humano é constituído por diferentes partes que trabalham em conjunto para garantir o funcionamento do organismo. Quando observado de perto, por exemplo, através de um microscópio, é possível perceber que a estrutura física dos seres humanos é composta por uma grande quantidade de células que apresentam, cada uma delas, uma função definida.

Nesse sentido, a organização do corpo humano estabelece estruturas em nível hierárquico para formar completamente o organismo e, assim, ela pode ser estudada por diferentes áreas. A seguir, confira melhor cada um dos arranjos que fazem parte da constituição física do ser humano!

Células

Cada célula do corpo humano tem uma função específica. Porém, todas desempenham uma atividade “comunitária”, trabalhando de maneira integrada com as demais células. É como se o nosso organismo fosse uma imensa sociedade de células, que cooperam umas com as outras, dividindo o trabalho entre si. Juntas, elas garantem a execução das inúmeras tarefas responsáveis pela manutenção da vida. As células que formam o organismo da maioria dos seres vivos apresentam uma membrana envolvendo o seu núcleo, por isso são chamadas células eucariotas.

Tecidos

Os tecidos podem ser classificados em quatro grupos principais: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, conforme descrito abaixo:

Tecido epitelial

As células do tecido epitelial ficam muito próximas umas das outras e quase não há substâncias preenchendo espaço entre elas. Esse tipo de tecido tem como principal função revestir e proteger o corpo. Forma a epiderme, a camada mais externa da pele, e, internamente, reveste órgãos como a boca e o estômago. O tecido epitelial também forma as glândulas – estruturas compostas de uma ou mais células que fabricam, no nosso corpo, certos tipos de substâncias como hormônios, sucos digestivos, lágrima e suor.

Tecido conjuntivo

As células do tecido conjuntivo são afastadas umas das outras, e o espaço entre elas é preenchido pela substância intercelular. A principal função do tecido conjuntivo é unir e sustentar os órgãos do corpo. É subdividido em outros tipos de tecidos:

Tecido adiposo : O tecido adiposo é formado por adipócitos, isto é, células que armazenam gordura. Encontrados abaixo da pele e em volta de alguns órgãos, fornecem energia para o corpo; isolam termicamente, diminuindo a perda de calor do corpo para o ambiente; oferecem proteção contra choques mecânicos;

: O tecido adiposo é formado por adipócitos, isto é, células que armazenam gordura. Encontrados abaixo da pele e em volta de alguns órgãos, fornecem energia para o corpo; isolam termicamente, diminuindo a perda de para o ambiente; oferecem proteção contra choques mecânicos; Tecido cartilaginoso : O tecido cartilaginoso forma as cartilagens do nariz, da orelha, da traqueia e está presente nas articulações da maioria dos ossos. É um tecido resistente, mas flexível;

: O tecido cartilaginoso forma as cartilagens do nariz, da orelha, da traqueia e está presente nas articulações da maioria dos ossos. É um tecido resistente, mas flexível; Tecido ósseo : O tecido ósseo forma os ossos. A sua rigidez deve-se à impregnação de sais de cálcio na substância intercelular;

: O tecido ósseo forma os ossos. A sua rigidez deve-se à impregnação de sais de cálcio na substância intercelular; Tecido sanguíneo: O tecido sanguíneo constitui o sangue, tecido líquido.