6 grupos de animais vertebrados e as suas características

Os animais vertebrados são aqueles que possuem uma coluna vertebral, também conhecida como espinha dorsal. Essa estrutura é composta por uma série de ossos chamados vértebras, que fornecem suporte e proteção à medula espinhal. Os vertebrados são um grupo diversificado de animais que inclui peixes, anfíbios, répteis, serpentes, aves e mamíferos. A seguir, conheça os 6 grupos de animais vertebrados!

Peixes

Representam a maior classe em número de espécies conhecidas entre os vertebrados. Ocupam as águas salgadas dos mares e oceanos e as águas doces dos rios, lagos e açudes. São animais pecilotérmicos: a temperatura do seu corpo varia de acordo com a do ambiente.

A maioria dos peixes respira por meio de brânquias, também conhecidas como guelras. O coração dos peixes tem duas cavidades: um átrio e um ventrículo – e por ele circula apenas sangue não oxigenado. Alguns peixes são herbívoros, alimentando-se principalmente de algas. Outros são carnívoros e alimentam-se de outros peixes e de animais diversos, como moluscos e crustáceos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O sistema digestório dos peixes é constituído por boca, faringe, esôfago, estômago e intestino, além de glândulas anexas, como o fígado e o pâncreas. Existem duas classes de peixes: a classe dos condrictes ou peixes cartilaginosos e a classe dos osteíctes ou peixes ósseos.

A maioria dos peixes ósseos apresenta fecundação externa: a fêmea e o macho liberam seus gametas na água. Após a fecundação do óvulo por um espermatozoide, forma-se o zigoto.

Em muitas espécies de peixes ósseos, o desenvolvimento é indireto, com larvas chamadas alevinos. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação é geralmente interna: o macho introduz seus espermatozoides no corpo da fêmea, onde os óvulos são fecundados. O desenvolvimento é direto: os ovos dão origem a filhotes que já nascem com o aspecto geral de um adulto, apenas menores.

Anfíbios

São encontrados apenas na água doce e em ambiente terrestre. O nome do grupo foi dado em razão de a maioria de seus representantes possuir a fase larval aquática e de respiração branquial (girinos) e uma fase adulta, de respiração pulmonar e cutânea, que habita o meio terrestre úmido. São heterotermos, como os peixes. Os anfíbios adultos precisam viver perto da umidade: sua pele é fina e pobremente queratinizada, muito sujeita à perda de água.

Uma delgada epiderme, dotada de inúmeras glândulas mucosas, torna a pele úmida e lubrificada, constituindo-se de um importante órgão respiratório. O coração apresenta três cavidades: dois átrios (um direito e um esquerdo) e um ventrículo.

Nos sapos, nas rãs e pererecas, os sexos são separados. A fecundação é externa, em meio aquático. As fecundações vão ocorrendo, e cada ovo possui uma membrana transparente que contém, no seu interior, um embrião em desenvolvimento que consome, para a sua sobrevivência, alimento rico em reservas originadas do óvulo.

Após certo tempo de desenvolvimento, de cada ovo emerge uma larva sem patas, o girino, contendo cauda e brânquias. Após certo tempo de vida na água, inicia-se uma série de modificações no girino, que prenunciam a fase adulta. A metamorfose consiste na reabsorção da cauda e das brânquias e no desenvolvimento dos pulmões e das quatro patas.