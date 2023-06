6 curiosidades interessantes sobre a visão dos gatos 

A visão dos gatos é diferente e fascinante de várias maneiras. Esses animais possuem uma série de adaptações visuais que os tornam únicos e altamente eficientes para explorar, caçar e se movimentar com habilidade e confiança. A seguir, confira algumas curiosidades interessantes sobre a visão desses felinos!

1. Visão noturna superior

Os gatos possuem uma visão noturna excepcional que lhes permite enxergar no escuro de forma impressionante. Eles têm uma quantidade maior de bastonetes, que são células sensíveis à luz, em comparação aos humanos. Essas células os ajudam a captar até mesmo pequenas quantidades de luz disponível no ambiente.

Além disso, os gatos possuem uma estrutura chamada “tapetum lucidum”, que fica localizada na parte de trás dos olhos e reflete a luz de volta para a retina, aumentando ainda mais a capacidade deles de enxergar no escuro. Essa combinação de bastonetes extras e do tapetum lucidum permite que eles sejam eficientes na caça noturna e na navegação em ambientes com pouca iluminação.

2. Pupila vertical

As pupilas dos gatos são verticalmente alongadas e podem se contrair e dilatar rapidamente. Essa adaptação permite que eles ajustem a quantidade de luz que entra nos olhos, o que é especialmente útil em ambientes com mudanças repentinas de iluminação.

3. Visão periférica ampla

Eles têm uma visão periférica muito mais ampla do que os humanos. Eles podem enxergar em um ângulo de até 200 graus, o que lhes dá uma vantagem ao detectar movimentos e ameaças potenciais ao seu redor.