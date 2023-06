Projeções em prédios públicos do DF pedem proteção aos idosos

O Coletivo Filhas da Mãe e o Fórum Distrital da Sociedade Civil em Defesa da Pessoa Idosa realizaram na noite desta quinta-feira (15) projeções em prédios públicos da capital federal para marcar o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoas Idosa.

Com fotos e frases em defesa dos idosos, as imagens foram projetadas entre o Teatro Nacional e a Rodoviária de Brasília, no Palácio do Buriti, sede do governo distrital, e na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com os organizadores, a iniciativa visa chamar atenção para as violações sofridas pelos brasileiros acima de 60 anos de idade, como maus tratos, abandono, negligência e violência física, psicológica, financeira e sexual. Este é o terceiro ano da ação.

Dados da Ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que, nos primeiros cinco meses de 2023, foram registradas, pelo Disque 100, 37.441 denúncias de negligência, 19.987 de abandono, 129.501 de violência física, 120.351 de violência psicológica e 15.211 de violência financeira contra a pessoa idosa. Houve aumento em todos os indicadores se comparados aos números do mesmo período do ano passado.