Seminário na UnB debate ações afirmativas para negros e indígenas

Em solenidade na Universidade de Brasília (UnB), foi aberto nesta terça-feira (6) o Seminário Internacional 20 Anos de Cotas +Chegamos. Nele serão debatidas, ao longo do mês de junho, ações afirmativas implementadas para negros e indígenas, bem como a formulação de uma proposta de cotas para esses grupos, por meio de bolsas de pesquisa e de pós-graduação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A abertura contou com a participação de docentes da UnB e do King’s College de Londres, além de representantes do CNPq e do Ministério dos Povos Originários. À tarde terá início a exposição 20 Anos de Cotas +Chegamos.

O primeiro painel será às 18h30, tendo como tema o futuro das cotas nas universidades, que contará com a participação de representantes do Ministério dos Povos Originários; do coletivo Questão Negra; Museu Nacional; e do Ministério da Cultura, entre outros.

A programação completa, com todas oficinas, visitações, painéis, mesas, aulas abertas e encontros programados até o dia 30 de junho, data de encerramento do seminário, pode ser acessada no site da UnB.