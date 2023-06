Sensação de dormir e acordar cansado? Entenda possíveis causas

Dormir e acordar cansado? Sensação que dormiu mas não dormiu "de verdade"? Os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 40% das pessoas em todo o mundo não dormem como gostariam. No Brasil, a situação é mais alarmante, ao menos 62% dos brasileiros dormem mal. Se você é um deles, entenda o que a ciência diz sobre isso abaixo:

De acordo com os dados da pesquisa Acorda Brasil, o número de brasileiros que não conseguem ter uma boa noite de sono é acima da média considerada "normal" pela OMS.

O ato de dormir ajuda o nosso corpo a repor a energias, melhora a qualidade de vida e faz bem para a saúde, mas então porque em alguns casos nos sentimos cansados ao acordar?

Será que isso acontece quando dormimos pouco ou quando passamos muito tempo dormindo? O POVO procurou um especialista para responder a esses questionamentos.

Por que às vezes não conseguimos nos sentir descansados mesmo depois de passar horas dormindo?

A sensação de exaustão ao acordar pode estar relacionada à inércia do sono. Tal condição é um estado fisiológico de comprometimento do desempenho cognitivo que ocorre imediatamente após o despertar.

Esse estado começa a se desenvolver durante a transição do estágio de sono mais profundo, para o sono mais leve e então para o despertar. Em geral, a inércia do sono dura de 15 a 30 minutos após acordarmos, em algumas pessoas esse estado pode passar rapidamente após acordar, mas ser recorrente em outros momentos do dia.



Apesar de natural, caso essa condição se prolongue por muito tempo ela começa a gerar transtornos para os indivíduos, essa condição prejudica as habilidades cognitivas mais sofisticadas, como pensamento avaliativo, tomada de decisões, criatividade e uso de regras. Os prejuízos pioram quanto mais privada de sono uma pessoa é.

Segundo a endocrinologista Rejane Belchior, a sensação de cansaço ao acordar pode ser causada por vários fatores, incluindo a falta de sono de qualidade, uma rotina de sono irregular, além de estresse e até mesmo certas condições médicas.

Essa sensação pode ainda ser agravada pela apneia do sono, um distúrbio que faz com que a respiração durante o sono, seja excessivamente superficial ou seja interrompida por alguns minutos.

Simplesmente dormir não é o suficiente para descansar; entenda

Quando não dormimos o suficiente ou quando não temos um sono de qualidade o nosso corpo não tem tempo pra se recuperar corretamente das energias que foram gastas durante o dia, e isso pode resultar em fadiga e cansaço ao acordar.

A endocrinologista reitera ainda que é necessário uma avaliação geral para identificar potenciais causas de distúrbios do sono.

"Pode sim ser relacionada a hormônios, inclusive o cortisol, que é o hormônio relacionado do estresse, e pode estar afetando essa relação do sono, além disso existe a melatonina que é o hormônio do sono que a gente liberamos quando dormimos bem” destaca. Fatores externos como problemas pessoais e financeiros também influenciam na qualidade do sono.

A médica afirma ainda que se a sensação de cansaço ao acordar estiver afetando a vida do indivíduo e sua qualidade de vida, é uma boa ideia procurar um especialista em sono para ajudar a determinar a causa e encontrar soluções.

“A mudança da rotina de sono pode envolver mudanças no estilo de vida, como estabelecer uma rotina de sono consistente, praticar técnicas de gerenciamento de sono para melhorar o estresse, encontrar uma condição que esteja tratando o problema do sono", explica ao pontuar os caminhos para uma boa noite de sono.

