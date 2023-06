5 motivos para fazer um ensaio sensual de casal

Com a chegada do Dia dos Namorados, muitos casais procuram formas criativas de presentear a pessoa amada. Com isso, o ensaio sensual tem sido cada vez mais procurado por aqueles que querem melhorar a conexão e até mesmo dar aquela apimentada na relação.

Principais benefícios de um ensaio sensual

Segundo as irmãs Michelle e Mariana Moll, que comandam o Naked Fotografia, esse tipo de ensaio mexe com a imaginação dos casais. Nesse sentido, a autoestima, o poder e a sensualidade que muitas pessoas acreditam não ter são potencializados, passando a se enxergar com outros olhos.

“Fazer um ensaio de casal vai potencializar tudo isso, pois, além de aproveitar as fotos prontas, você aproveita o momento de estar mais conectado com seu(sua) parceiro(a), vão viver juntos a experiência de estar posando um para o outro, [de] estar mais próximos, beijando, se abraçando, e depois vão ter essa recordação que traz uma ancoragem mental muito legal para o casal, assim quando recordamos e revivemos as sensações ao vermos foto de uma viagem de que gostamos muito, por exemplo”.

