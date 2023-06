5 lançamentos imperdíveis no HBO Max em junho

Dos mesmos criadores da famosa série ‘Euphoria’ e estrelado pelo cantor The Weeknd e as atrizes Lily-Rose Depp e Suzanna Son, a série é uma produção original da HBO Max e narra a história da estrela do pop Jocelyn (Lily-Rose Depp), que pretende realizar feitos nunca vistos por nenhuma celebridade.

Após sofrer um colapso nervoso em sua última turnê, a cantora conhece Tesdros (The Weeknd), proprietário de uma boate com um passado nada agradável que se torna o seu guia e agente. Envolvida em uma vida conturbada entre dinheiro, drogas e sexo, ela inicia um relacionamento com o rapaz e testa todos os limites que o preço da fama oferece.

Série ‘Use Sua Voz ‘ (Imagem: Reprodução digital | Cartoon Network e Floresta)

Primeiro live-action produzido pelo Cartoon Network no Brasil, a série relata a trajetória das melhores amigas Bia Torres, Laura Castro e Giu Nassa, que tentam desvendar o mistério de um apagão durante as audições do Núcleo Musical do Colégio Use Sua Voz. Durante os episódios, os alunos se unem com os professores para descobrir quem sabotou as audições e contam com a Cabine do Futuro, um confessionário onde os alunos revelam os seus maiores segredos, para esclarecer o enigma. A produção também conta com músicas inéditas e terá episódios liberados a cada quinta-feira.

5. And Just Like That (22/06)