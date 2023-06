Hoje é Dia: veja datas comemorativas e feriados de junho de 2023

Nascimento do poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca (125 anos)

Nascimento do economista britânico John Maynard Keynes (140 anos) - suas ideias mudaram fundamentalmente a teoria e prática da macroeconomia, bem como as políticas econômicas instituídas pelos governos

Nascimento do general mexicano José Doroteo Arango, o Pancho Villa (145 anos) - foi um dos mais conhecidos generais e comandantes da Revolução Mexicana

Nascimento do cantor, compositor e ator mineiro Ivo José Curi, o Ivon Curi (95 anos)

Dia Mundial do Meio Ambiente - comemoração internacional, que foi instituída pela 27ª sessão da Assembleia Geral da ONU na Resolução Nº 2994 de 15 de dezembro de 1972

Início da transmissão, na Rádio Nacional, de "Em busca da felicidade" (82 anos) - primeira novela radiofônica veiculada no país. Em 2018, O roteiro recebeu a certificação da UNESCO, pelo Programa Memória do Mundo

Morte do político estadunidense Robert Francis Kennedy, o Bobby Kennedy (55 anos) - o senador foi assassinado em um hotel em Los Angeles

Fundação do Museu Nacional (205 anos) - mais antiga instituição científica do Brasil e o maior museu de história natural e antropológica da América Latina; foi criado por Dom João VI e, inicialmente, foi sediado no Campo de Sant'Anna com o nome de Museu Real; foi incorporado à Universidade do Brasil em 1946 e integra atualmente a estrutura acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro