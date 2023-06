Homem é flagrado "surfando" no teto de ônibus elétrico no centro de São Paulo

O Vídeo que viralizou nas redes sociais o homem fica em pé tranquilamente com o veículo em movimento. SPTrans repudia a prática

Um homem foi flagrado "surfando" em cima de um ônibus elétrico no centro de São Paulo. O caso ocorreu nessa terça-feira, 30, na Rua Líbero Badaró, foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais. Confira:



Veja vídeo de homem subindo e "surfando" em ônibus elétrico no centro de São Paulo

Nas imagens é possível ver o homem subindo pela parte de trás do veículo. O motorista do ônibus, que estava parado no sinal, não percebeu que tinha alguém escalando o veículo e continuou o caminho normalmente.

O momento foi registrado pelo motorista de aplicativo Fernando José que reage assustado com o que vê: “Tem doido pra c… Que maluco xarope, mano. Vai tomar um choque, vai ser fritado lá”.

Já em pé, em cima do ônibus, o rapaz "escala" a estrutura e se apoia nas barras de ferro enquanto segue caminho no teto do veículo que recebe energia diretamente da rede de alta tensão da cidade.

Empresa de transporte diz que "surfar" nos ônibus é uma "ação extremamente perigosa"

Por meio de nota, a SPTrans, companhia responsável por parte da rede de transporte público de São Paulo, repudiou a ação do homem gravado enquanto "surfava" em cima do ônibus.

A prática de viajar na parte externa dos ônibus é "extremamente perigosa e traz sérios riscos à vida", conforme destaca a companhia..

A SPTrans reitera ainda que os equipamentos elétricos instalados na parte superior do trólebus, como são chamados os veículos elétricos, estão protegidos em seus compartimentos e possuem identificação de Perigo por Alta Tensão como parte do esquema de segurança dos veículos.

Nos casos em que os condutores percebam a presença de alguém na parte externa dos ônibus, os motoristas são orientados a parar o veículo e pedir para que os envolvidos desçam imediatamente. Caso seja necessário, ele deve solicitar apoio do policiamento municipal, apontou a Prefeitura de São Paulo.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) também se posicionou sobre o caso e pontua que as polícias Militar e Civil não localizaram chamado ou registro de ocorrência que correspondesse ao fato registrado em vídeo.

