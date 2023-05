Grupo que atuavam com vazamento de nudes no sul do País é preso pela Polícia Civil

Os criminosos extorquiam as vítimas por meio das redes sociais. Parte do dinheiro recebido era usado em cantinas de prisões

Um grupo de 31 pessoas que atuava no Rio Grande do Sul e de Santa Catarina foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 29, em operação contra a aplicação do golpe dos nudes. Os suspeitos exigiam dinheiro das vítimas para não vazarem fotos íntimas.

Segundo investigação tocada pela corporação, conforme informações do portal G1, todo o montante obtido com as fotos era distribuído entre pessoas que atuavam como laranjas, até que fosse restituído àqueles que integravam o grupo criminoso — o dinheiro era usado em cantinas de prisões.

Os criminosos se passavam por mulheres menores de idade e dialogavam com homens nas redes sociais. O objetivo era criar laços de intimidades para que as vítimas mandassem fotos íntimas.

Com as imagens em mãos, os detidos começavam a realizar trabalhos de extorsão contra as vítimas.



Os integrantes, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, foram acusados de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.



