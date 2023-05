Aprenda sobre os principais temas da geografia humana

Para a harmonia do ser humano com o meio ambiente, uma prática está muito atual para conservar os recursos naturais e fornecer produtos saudáveis: a agricultura sustentável.

Diferentemente do que se pratica desde o primeiro plantio (poluição, queimada, destruição), a agricultura sustentável é idealizada em diversos círculos intelectuais, científicos e políticos sofrendo pressão global para ser implantada na sociedade como um todo, considerando que a agricultura permanece sendo a atividade humana que mais relaciona a sociedade com a natureza.

É provocada por dois tipos de poluentes: biodegradáveis (detergentes, inseticidas, fertilizantes) e persistentes (DDT-Dicloro-Difenil-Tricloroetano, mercúrio) que causam sérios problemas a partir da contaminação.

A contaminação acontece quando os fertilizantes e os agrotóxicos são transportados pelas águas da chuva. Parte penetra no solo, que atinge o lençol freático e contamina o aquífero; outra parte é levada até os mananciais, como córregos, rios e lagos. Com a contaminação, toda a cadeia é afetada, inclusive o ser humano que utiliza a água que ficou sujeita à poluição pela produção agrícola.

No sistema de pecuária moderna, a criação é a partir de cuidados com a genética (Imagem: senivpetro | Freepik)

Agropecuária

: criação de gado sem preocupação com a genética, com a saúde animal, com a qualidade das pastagens, os são criados soltos em grandes áreas sem receber maiores cuidados e com baixa produtividade. Pecuária moderna: é a criação a partir de cuidados com a genética, analisando as vantagens da criação de uma determinada raça, utilização de medicamentos, além de acompanhamento de um veterinário. Nesse sistema de criação, a área pastoril é de pastagens de qualidade e com elevado índice de produtividade.

Na agropecuária é onde a contaminação química é mais evidente em razão da utilização de insumos agrícolas como fertilizantes, inseticidas e herbicidas com objetivo de alcançar uma produção de melhor qualidade e, assim, obter melhores lucros e aceitação no mercado.

Transgênicos

São organismos geneticamente modificados para produzir plantas que são adaptadas a climas, solos e outros elementos diferentes dos naturalmente encontrados.

Para favorecer a rentabilidade na agricultura, o desenvolvimento de pesquisas e estudos recombina genes (preservando a essência através da engenharia genética) e insere genes de outros organismos. O objetivo é fazer um produto capaz de obter aspectos mais rústicos e de extrema produtividade.

Propicia a versatilidade de produtos diferenciados como, por exemplo, carne suína com menos colesterol. No caso dos vegetais, a intenção é obter uma quantidade maior de nutrientes e, ao mesmo tempo, mais resistente a pragas.

A polêmica dos transgênicos continua atual, uma vez que trata de alimentos destinados a humanos. Apesar de aparentemente não oferecerem nenhum tipo de risco, podem ocasionar sérias complicações, pois pouco se conhece sobre esse assunto. Não se sabe que consequências podem ocorrer caso haja rejeição de um organismo que recebe um gene estranho.

Industrialização

A industrialização é um dos principais fatores transformadores do meio ambiente. Provoca efeitos no movimento populacional, geração de metrópoles, interfere no interesse de produtos, entre outros. É a transformação de matérias-primas em produtos por meio do trabalho e uso de máquinas, sinônimo de modernidade e evolução. É dividida em três tipos básicos de indústrias:

Indústrias de base : que fabricam os bens de consumo (duráveis não perecíveis e não duráveis perecíveis), consumidos por pessoas ou por outras indústrias para a fabricação de mercadorias mais específicas. Exemplo: máquinas industriais, alumínio, ferro, petróleo, alguns extrativismos etc.

: que fabricam os bens de consumo (duráveis não perecíveis e não duráveis perecíveis), consumidos por pessoas ou por outras indústrias para a fabricação de mercadorias mais específicas. Exemplo: máquinas industriais, alumínio, ferro, petróleo, alguns extrativismos etc. Indústrias de bens duráveis : que fabricam os produtos de extensa vida útil: eletroeletrônicos, automóveis etc.

: que fabricam os produtos de extensa vida útil: eletroeletrônicos, automóveis etc. Indústrias de bens não duráveis: que produzem mercadorias perecíveis, de rápido consumo: alimentos em geral, vestuário etc.

Com o crescimento das indústrias, ocorre uma mudança no poder socioeconômico de uma cidade, que passa a se modernizar e consequentemente evoluir em todos os sentidos com o aumento de pessoas residindo em um mesmo local (crescimento populacional), procurando por mais espaço (transformando a paisagem com a urbanização), gerando maior procura pela atividade comercial (lojas) e serviços (profissionais qualificados), que se expandem e produzem mais empregos.

G8+5 até Rio+20

Muito se discute sobre os problemas mundiais sobre todos os aspectos. Em 2007, aconteceu uma reunião entre as oito principais potências econômicas (EUA, Canadá, Japão, França, Itália, Alemanha, Reino Unido e Rússia) e as cinco principais economias chamadas emergentes (Brasil, México, Índia, África do Sul e China) para discutir acerca do aquecimento global, na qual ficou confirmado que todas as alterações são causadas pelo ser humano. Embora o intuito seja sempre de estabelecer cooperação entre as economias para o desenvolvimento sustentável (no Brasil: Eco-92, Rio+10, Rio+20), pouco foi feito até agora.