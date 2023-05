Após 10 anos, assassinato da radialista Lana Micol segue impune

Em Atalaia do Norte, Tabatinga e Benjamin Constant, um aspecto que chama a atenção é a estrutura de serviços públicos disponíveis tanto para apuração como para julgamento dos crimes de Tabatinga e entorno. A rotatividade de magistrados é algo que provoca lentidão na tramitação de processos. A reportagem tentou falar com duas juízas que atuam nos municípios da região, mas ambas se recusaram a conceder entrevista.

Pelas estatísticas tabuladas da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, em 2022, o estado teve 12 casos enquadrados como feminicídio, o maior patamar dos últimos quatro anos. Os anos de 2021 e 2023 somam dois casos cada, enquanto 2019 registrou apenas um, de Atalaia do Norte.

Violência da região

Investigar informações por iniciativa própria, já que a polícia se omitia, não era uma opção para as colegas de Lana, apesar da indignação com o congelamento da apuração oficial. Como explicou Kátia, isso significaria correr riscos demais, incluindo perder a vida.

A também radialista e funcionária da EBC Magda Calipo chegou à Rádio Nacional do Alto Solimões como parte do quadro da Radiobrás, em 2005. No lugar das declarações sobre a violência, a radialista preferiu falar do que ficou de positivo a partir de sua experiência, em sua jornada como profissional de comunicação. “A primeira coisa que a gente fez foi uma nova sede, porque [a antiga] ficava bem no meio do mato. Nós construímos um novo espaço, na avenida principal de Tabatinga, a cidade do Alto Solimões, que é a mais movimentada”, lembrou.

“Eu fiz a seleção de servidores que trabalhariam com a gente, inauguramos a nova sede. Contratei algumas pessoas em que vi potencial de rádio e, entre essas pessoas, estava Lana Micol. Foram anos de luta incansável, principalmente por eu ser uma mulher solteira, na época, em um lugar extremo, de tríplice fronteira. Era um lugar bem machista, eu tive que quebrar vários paradigmas do local, para que os funcionários me respeitassem. Foi interessante a experiência, mas muito gratificante. Foi uma equipe que cresceu junto”.

A jornalista Mara Régia comanda o icônico Viva Maria, programa de rádio da EBC que aborda pautas relacionadas aos direitos das mulheres. Ela pontua que o tráfico de drogas atua com intensidade na região e a existência da chamada Rota Solimões, por onde escoam entorpecentes. “As próprias indígenas são vitimizadas pelo álcool, que está por todo canto. Quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de ouvir a audiência do meu programa. As pessoas diziam: aqui a bala tem nome e endereço certo. A gente sabe que a execução é uma constante”.

Para Mara, a região dos arredores do Vale do Javari “é só para os fortes”. Ela sugere que nem sempre é do interesse da polícia elucidar certos crimes e diz que a população se sente abandonada pelo poder público. “Falta tudo. Além da insegurança, da falta de uma política pública consequente, que se mostre eficiente no combate à criminalidade, você tem também a influência da cocaína na região”, pontuou, lembrando ainda das dificuldades comuns a lugares isolados como Benjamin Constant, como acesso a hospitais e abastecimento de comida.

O governo federal anunciou, após o assassinato de Lana Micol, que abriria um centro de referência para mulheres, em Tabatinga, mas isso nunca saiu do papel.

Foram solicitados posicionamentos do Ministério das Mulheres e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania sobre a possibilidade de construção de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, ou providência semelhante, na região de Tabatinga. O primeiro ministério não deu nenhuma resposta e o segundo afirmou que se trata de um assunto que não é de sua responsabilidade.

Programação na rádio

Nesta sexta-feira (26), a programação da Rádio Nacional do Alto Solimões (96,1 FM), Nacional da Amazônia (OC 11.780KHz, 6.180KHz) e Nacional de Brasília (980 AM) lembrarão, ao longo da programação, os dez anos da morte de Lana Micol. Serão especiais de hora em hora, apresentados pela jornalista Mara Régia.