Rita Lee dará nome ao Parque Olímpico do Rio de Janeiro

O Boulevard Olímpico instalado no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, vai ser chamado de Parque Rita Lee. O decreto com a homenagem à cantora e compositora, que morreu no último dia 8, foi publicado na edição desta quarta-feira (24) pela prefeitura do Rio.

O texto assinado pelo prefeito Eduardo Paes destaca a relevância da artista para a arte do Brasil, considerando a importância de Rita Lee no cenário artístico nacional, em especial pela multiplicidade de talentos da Rainha do Rock; o seu perfil irreverente e libertário que, refletido em suas canções, a caracterizam como uma das mulheres mais influentes do país; a relação apaixonada da artista com esta Cidade, na qual revelou o seu afastamento dos palcos, mas nunca da música”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O decreto destacou o texto que vai caracterizar o parque: “Rita Lee - (1947-2023) Multi-instrumentista, cantora e compositora, precursora do rock brasileiro, irreverente e inspiradora, fez um monte de gente feliz”.

De acordo com a prefeitura, as obras de construção da área começaram em fevereiro, durante uma visita do prefeito e da ministra do Esporte, Ana Moser, ao local, cujo projeto é considerado pelo município como mais um legado olímpico.

“Como previsto no plano de legado da prefeitura, o Parque Rita Lee, por onde passaram atletas, torcedores, e que nos últimos anos recebeu a cidade do Rock In Rio, é uma área de 36 mil metros quadrados e vai ser transformado em um parque público natural”, informou a prefeitura em nota.

Conforme a prefeitura, por meio do Parque Rita Lee, será possível acessar todas as principais áreas do parque, como as arenas, os terraços e o Live Site, esplanada destinada a eventos em frente à Lagoa de Jacarepaguá. Além disso, terá uma área arborizada com equipamentos para várias atividades.

“O Parque vai ganhar um bosque com mais de 900 árvores e 16 mil arbustos, quadras esportivas, praças, reforma do skate park, praça molhada e pisos coloridos. Haverá ainda novos mobiliários urbanos, como 465 mesas e cadeiras, 27 brinquedos infantis, 14 aparelhos de ginástica e 14 bicicletários”, revelou.