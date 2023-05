Pelé vira verbete de dicionário como sinônimo de "único"

Rei do Futebol é homenageado pelo "Michaelis", onde passa a constar como definição de alguém fora do comum, excepcional, incomparável.A língua portuguesa acaba de ganhar oficialmente uma nova palavra: Pelé. Em mais uma homenagem póstuma a Edson Arantes do Nascimento, o apelido do Rei do Futebol foi incluído no dicionário Michaelis. No novo verbete, disponibilizado nesta quarta-feira (26/04), "pelé" aparece como adjetivo ou substantivo para definir "que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos" ou "excepcional, incomparável, único". Como exemplos do uso da palavra, o dicionário cita: "Ele é o pelé do basquete. Ela é a pelé do tênis. Ela é a pelé da dramaturgia brasileira." Inicialmente incluído na versão digital, o nome do jogador de futebol considerado o maior de todos os tempos também deverá entrar nas próximas versões impressas do Michaelis. A homenagem é fruto de uma campanha da Fundação Pelé, que recolheu mais de 125 mil assinaturas na internet em poucos meses. A campanha foi apoiada pelo Santos, o clube onde o Rei jogou a maior parte de sua carreira. Maior goleador da história e único futebolista a conquistar três Copas do Mundo, Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos de idade, em decorrência de um câncer de cólon. lf/av (ABR, Lusa, ots)