Um funcionário de uma franquia do Burger King em um centro comercial de Aracaju, em Sergipe, afirmou ter urinado nas calças após não ter sido liberado do posto de trabalho para ir ao banheiro. A rede de fast food lamentou o caso em nota. Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) tomou ciência da situação na manhã desta sexta-feira, 19.



A denúncia foi publicada em vídeo nas redes sociais de José Vinícius dos Santos, funcionário da empresa, na tarde dessa quinta-feira, 18. Na gravação, ele expressou total insatisfação e revela estar sendo injustiçado. Ele afirma que fez o registro para "relatar o inevitável".

"Acabei de ‘mijar’ aqui no quiosque, porque não posso sair daqui. Porque se sair daqui levo advertência; a segunda levo suspensão; e a terceira é justa causa. Ontem mesmo, já levei uma advertência por ter saído do quiosque porque eu fui embora na minha hora", afirma Vinícius. "Cheguei às 08h20min, bati o ponto às 16h40min e fui embora na minha hora".

"Se eu saísse hoje novamente, iria levar a suspensão", continua. "A gerente não vem aqui desde às 10h30min. Já são praticamente 14h40min e não tem ninguém aqui [mostra a hora]. É isso que quero relatar, porque isto é uma injustiça”, diz o vídeo publicado no Instagram.

Veja o vídeo: funcionário do Burger King diz que urinou nas calças por não poder ir ao banheiro

Ao portal G1 Sergipe, José Vinícius contou que trabalha há quase dois anos na rede de fast food e considerou a situação humilhante.

"Parece até uma brincadeira. É uma situação humilhante, que a gente não espera que ninguém passe. Entrei lá por causa da minha família, da minha esposa, tenho um filho de três meses. Agora fico com medo de perder o emprego. A gente que é pai de família sabe que ficar desempregado não é uma opção", revelou José Vinícius, também ao G1 Sergipe.



O que diz a empresa

Em nota, o Burger King Brasil (BK Brasil) lamentou o ocorrido e disse que os envolvidos no caso foram afastados. A rede também reforçou que não tolera qualquer tipo de falta de respeito.

"Reforçamos que não toleramos qualquer tipo de falta de respeito. Informamos que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas enquanto apuramos todas as informações. Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador. Temos na nossa cultura a prática do respeito com as pessoas em qualquer ambiente e não deixaremos de tomar todas as medidas cabíveis."



MPT-SE tomará atitudes cabíveis

Ao O POVO, o MPT-SE afirma que um procedimento para apurar o caso foi aberto imediatamente após tomado conhecimento da situação.

"O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) informa que instaurou, na manhã desta sexta-feira, 19, procedimento preparatório para apuração de denúncia em desfavor de rede de fast food com estabelecimentos em Sergipe para apurar a eventual ocorrência de ilícitos que teriam sido praticados contra empregado de uma das unidades da rede localizadas em um shopping da capital Sergipana. O procedimento se encontra em fase inicial e tramita sob sigilo. Assim que a situação for apurada, outras informações serão repassadas à sociedade", comunicou o órgão.