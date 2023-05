5 receitas sem glúten para incluir na dieta

O glúten, encontrado em cereais como trigo, cevada e centeio, pode ser um desafio para aqueles que precisam ou optam por evitar essa substância. Felizmente, existem inúmeras opções deliciosas e nutritivas que podem ser incorporadas à dieta sem glúten. Seja para o café da manhã, almoço, jantar ou sobremesa, essas 5 receitas garantem sabores incríveis e uma alimentação saudável.

Salmão assado com crosta de ervas

Ingredientes

4 filés de salmão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de ervas frescas picadas (salsinha, coentro, manjericão)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o azeite de oliva, as ervas frescas, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque os filés de salmão em uma assadeira forrada com papel alumínio. Espalhe a mistura de ervas sobre o salmão, cobrindo bem. Leve ao forno preaquecido em 200ºC por aproximadamente 15 minutos, ou até que o salmão esteja cozido e a crosta esteja dourada. Sirva em seguida.

Wrap de alface com frango e avocado

Ingredientes

2 peitos de frango grelhados e cortados em fatias

4 folhas grandes de alface

1 avocado maduro fatiado

1 tomate cortado em fatias

Molho de iogurte sem glúten

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Coloque uma folha de alface em uma superfície plana. Adicione algumas fatias de frango, avocado e tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Enrole a folha de alface como um wrap, prendendo as pontas conforme necessário. Coloque um pouco de molho de iogurte sem glúten antes de enrolar. Repita o processo com as folhas e os ingredientes restantes. Corte os wraps ao meio e sirva.

Bolinho de cenoura com curry

Ingredientes

2 cenouras descascadas e raladas

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 ovo

1 cebola picada

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de curry

1 colher de chá de sementes de chia

1 colher de chá de salsinha picada

1/2 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata o ovo e acrescente os demais ingredientes, exceto a farinha de arroz, e misture bem. Depois, adicione a farinha de arroz e misture até obter uma consistência homogênea. Com duas colheres, modele bolinhos e coloque-os em uma forma forrada com papel-alumínio. Leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos.