RJ: Balão cai na pista do Aeroporto Santos Dumont e pega fogo

Essa é a segunda vez que um balão cai no aeroporto neste mês. Cerca de 100 mil balões são soltos a cada ano no Brasil

Um balão caiu em cima de um avião e chegou a provocar fogo na pista do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, 14.

De acordo com a Band, essa é a segunda vez que um balão cai no aeroporto neste mês. No primeiro incidente, no dia 7 de maio, a queda provocou uma alteração no pouso de uma aeronave que se aproximava da pista.

Em nota cedida ao G1 - Rio de Janeiro, a Azul informou que a queda do balão “não causou danos à aeronave e não impactou a programação de voos da companhia.”

De acordo com um levantamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira (FAB), cerca de 100 mil balões são soltos a cada ano. O Estado do Rio de Janeiro está entre os líderes de avistamentos de balões não tripulados de ar quente.

Apesar da popularidade, fabricar, vender ou soltar balões que possam causar incêndios são considerados crime pela lei de nº 9.605, de 1998. A pena pode variar de multas até detenção de três anos.