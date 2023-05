Pastor Valdemiro leva golpe de R$ 800 milhões, perde jato e é despejado

O império religioso de um dos pastores mais famosos do Brasil começou a ruir nos últimos tempos. Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial, sofreu golpes financeiros dentro da própria família, somando um montante de R$ 800 milhões, o que ocasionou a penhora de seu jato particular e de um imóvel avaliado em R$ 2 milhões. Além disso, ele precisou fechar templos e emissoras por causa de dívidas.

A Justiça de São Paulo penhorou o avião devido a um processo movido pelo Nacional Bank. A instituição financeira cobrou uma dívida de cerca de R$ 21,4 milhões da empresa Intertevê Serviços Ltda, que é do pastor.

O banco acusou o religioso de tentar burlar a Justiça, transferindo a aeronave para o nome da empresa Eu Transpiro Adoração, que é de uma de suas filhas.

Os problemas financeiros, que corroem o patrimônio do líder, já ocasionaram outras diversas medidas. De acordo com o critério de quantidade de templos, a Igreja de Valdemiro figura entre as dez maiores instituições evangélicas do País. No entanto, desde 2019, a Mundial enfrenta uma grave crise, com dívidas milionárias e diversas polêmicas.

De acordo com informações da revista Veja, em 2021, Valdemiro foi pego recebendo 1,2 milhão de reais da própria igreja, o que foi considerado pela Justiça como uma manobra para tentar transferir irregularmente o patrimônio.

Além disso, uma mansão pertencente à Mundial, localizada em Ilhabela, no litoral paulista, foi recentemente penhorada pela Justiça por conta de uma dívida de IPTUs vencidos que totalizam mais de 3,8 milhões de reais, além de 50% de um apartamento do pastor.

Segundo avaliação da 4ª Vara Cível de Guarulhos, o pastor, na condição de fundador, é responsável pela dívida. A Justiça constata, ainda, uma confusão entre seu patrimônio pessoal e o da Mundial. Os advogados de Valdemiro argumentam que a igreja enfrentou "dificuldades financeiras, principalmente devido ao longo período de pandemia".



A igreja, fundada em 1988, não negou a dívida à Justiça, mas alegou excesso na cobrança.