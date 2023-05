Mulher anda sobre cacos de vidro em evento de empresários em São Paulo

Dinâmica faz parte de evento que reúne empresários do país. Vídeo do momento repercutiu nas redes sociais. Cacos eram verdadeiros, mas, conforme a organização, são selecionados para a segurança dos participantes

Uma mulher andou sobre uma passarela de cacos de vidro em evento de empresários realizado em um hotel de luxo em São Paulo.

O evento ocorreu no dia 16 de abril, porém o vídeo que registra o momento em que a mulher anda sobre os objetos repercutiu nas redes sociais nesta semana.

Na gravação, a mulher aparece caminhando lentamente pela passarela com a ajuda de dois homens. No vídeo, ela aparece bastante emocionada e, durante o percurso, outras pessoas presentes no local aplaudem e dizem palavras de incentivo, como “Você merece”.



Ao fim do trajeto, uma outra pessoa aparece e limpa os resquícios de vidro dos pés da jovem com uma pequena vassoura.

A prática, chamada de glasswalking, faz parte da programação do evento Grupo Black, que reúne empresários do País e é realizado em encontros presenciais três vezes ao ano.

O evento é organizado por Samuel Pereira, que se apresenta como empresário, investidor e fundador da empresa Segredos da Audiência.

Informações presentes no site do empresário apontam que o grupo existe há oito anos e que os encontros ocorrem para que os profissionais compartilhem estratégias de resultados e atinjam “a mentalidade necessária para ter a maior performance”.



De acordo com informações do g1 São Paulo, a dinâmica foi realizada para que os participantes pudessem “vencer os medos”.

Segundo o empresário, ninguém se machucou durante a prática, que é realizada com cacos de vidro de verdade, mas que são selecionados com tamanhos e espessuras específicos para garantir a segurança dos participantes.