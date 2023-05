Rita Lee: 10 momentos marcantes da vida dessa artista transgressora

Rita Lee foi uma grande defensora dos direitos dos animais e se manifestou diversas vezes contra a crueldade com os bichos. Ela é vegetariana desde os anos 1970 e, posteriormente, se tornou vegana. Chegou a fundar um santuário para animais em sua casa em São Paulo. Além disso, ela participou de campanhas de conscientização sobre a importância da adoção de animais e da preservação da natureza.

Rita Lee e o músico Roberto de Carvalho tiveram uma parceria musical e pessoal que durou mais de 40 anos. Eles se conheceram nos anos 70, quando Roberto era guitarrista da banda de apoio de Rita. Desde então, tiveram um relacionamento que ultrapassou as barreiras do palco.

Além disso, a união deu origem a uma série de sucessos no cenário pop brasileiro, incluindo a canção “Mania de Você”, a mais tocada da carreira da cantora. Com o passar do tempo, Roberto e Rita foram acumulando hits, como “Saúde”, “Nem Luxo Nem Lixo”, “Caso Sério”, “Desculpe o Auê” e “Chega Mais”, entre outros, que consolidaram ainda mais a carreira da cantora.

Rita abordou a causa animal por meio de livros voltados ao público infantil (Imagem: Reprodução Digital | Van Campos)

7. Livros infantis e autobiografias

Rita Lee escreveu 12 livros durante a carreira: 2 autobiografias, 6 infantis e 4 ilustrações e contos. Em 2012, ela lançou o primeiro livro para crianças, intitulado “Dr. Alex, o médico que não tinha medo de bicho”. A obra, ilustrada pela cartunista Laerte, conta a história de um médico que trata animais em um hospital veterinário.

Além deste, Rita Lee também escreveu outros livros infantis, como “Amiga Ursa – Uma história triste, mas com final feliz”, lançado em 2016. Ele conta a história de uma ursa resgatada de um circo e levada para um santuário de animais, onde conhece uma menina que se torna sua grande amiga.

A cantora também tem um livro de memórias, “Rita Lee: Uma Autobiografia”, publicado em 2016. No livro, ela conta suas histórias de vida, desde a infância até a aposentadoria, incluindo os bastidores da indústria musical, sua relação com as drogas e sua vida em família. Uma segunda edição, chamada “Rita Lee: Outra Autobiografia” está prevista para ser lançada dia 22 de maio deste ano.

8. Aposentadoria dos palcos

Em 2012, Rita Lee anunciou sua aposentadoria dos palcos, encerrando uma carreira que durou mais de cinco décadas. O último show foi em Aracaju, onde enfrentou policiais após confusão dos agentes com o público. “Sou do tempo da ditadura, não tenho medo”, disse ela durante apresentação. A cantora foi levada à delegacia para depor logo depois do show.

9. Influência para antigas e novas gerações

Durante sua carreira, Rita Lee foi, ainda em vida, homenageada de diferentes formas. Ela popularizou a tradição do “selinho” de Hebe Camargo, em 1997. A cantora deu um beijo na apresentadora durante um programa de TV, tornando o gesto uma das marcas registradas da jornalista em outras entrevistas.

Em 2019, a escola de samba Unidos de Vila Isabel homenageou Rita Lee no desfile no Carnaval do Rio de Janeiro. O enredo, “Em nome do pai, do filho e dos santos, a Vila canta a cidade de Pedro”, contou a história de São Pedro e homenageou diversos artistas brasileiros, entre eles, a cantora.

A dupla Anavitória lançou a música “Amarelo, Azul e Branco” em 2020, que faz referência a diversas músicas de Rita Lee. A letra da canção é repleta de referências e citações de músicas, como “Lança Perfume” e “Baila Comigo”.

Atualmente, a cantora Manu Gavassi tomou a frente para apresentar as obras da cantora para uma nova geração durante sua nova turnê. Gavassi, com o aval de Lee, recriou um de seus álbuns mais icônicos, “Fruto Proibido”, lançado na década de 70.

10. Bem-humorada até o final

Conhecida pelo humor irônico e peculiar – desde as entrevistas até sua era nas redes sociais – Rita Lee, em sua primeira autobiografia, escreveu o próprio epitáfio: ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. A artista ainda imaginou como seria os desdobramentos de sua morte e citou: “estarei eu de alma presente no céu tocando minha autoharp e cantando para Deus: ‘Thank you, Lord, finally sedated’ (obrigada Deus, finalmente sedada).”