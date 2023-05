3 procedimentos estéticos para reduzir a flacidez abdominal

Conquistar um abdômen definido é o desejo da maioria das pessoas, mas nem sempre isso é uma tarefa fácil. Para obter a famosa barriga “tanquinho”, é necessário adotar uma vida saudável, praticar exercícios físicos e, em alguns casos, tratar a pele para dar fim à flacidez abdominal, já que, neste último caso, a associação de uma alimentação saudável com atividades físicas pode não ser suficiente.

“Cada camada do abdômen exige um tratamento específico, com ação local no músculo, na gordura localizada ou na pele. E, na grande maioria dos casos, precisamos tratar mais de uma camada, o que pode ser feito através da associação de procedimentos com excelentes resultados. Mas a avaliação é sempre individual”, explica a Dra. Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia.

Causas da flacidez abdominal

Segundo a Dra. Cláudia Merlo, as causas da flacidez abdominal estão relacionadas ao enfraquecimento das fibras de sustentação da pele, como o colágeno e a elastina, que se desorganizam, causando a flacidez. “A flacidez abdominal pode ser resultado de flacidez cutânea (redução das fibras de colágeno na pele), flacidez da camada muscular (enfraquecimento das fibras que formam os músculos) ou mesmo uma combinação entre as duas. Isso porque a pele está sobreposta ao músculo e acompanha sua tonicidade. Logo, se o músculo está flácido, a pele também parece flácida. Claro, a pele também pode apresentar flacidez com o músculo tonificado, mas, nesses casos, é menos evidente”, completa.

1. Injeção de gordura

Quando o músculo está tonificado, mas há flacidez da pele e um pouco de gordura, o tratamento para colar o abdômen pode ser iniciado com a aplicação de injeções redutoras de gordura. “Aplicamos medicamentos que vão atuar na camada subcutânea para aumentar o metabolismo local e causar uma degradação na molécula de gordura, que é eliminada gradualmente pelo organismo. Além disso, essas substâncias geram uma inflamação controlada que já proporciona melhora da qualidade e tônus da pele”, diz a Dra. Cláudia Merlo.

A profissional ainda explica que, nesse momento, as injeções de gordura ainda podem ser associadas à radiofrequência do Emtone, se necessário. “O aparelho promove ação mecânica e de calor (42°) para aumentar a produção de colágeno e melhorar a estruturação da pele, tornando-a menos flácida”, explica a especialista.