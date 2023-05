Veja a importância do cuidado com a saúde mental após o parto

De acordo com a pesquisa realizada em 2020, pelo Instituto Fiocruz, sobre as principais questões de saúde mental no parto, cerca de 10% das mulheres grávidas e 13% das puérperas (período após o parto até que o organismo da mulher volte às condições normais) sofrem de problemas de saúde mental. Dentre eles, a depressão se destaca.

Além disso, a ferramenta de medicina baseada em evidências DynaMed aponta que a depressão pós-parto é um episódio que pode ocorrer em até 12 meses após o parto, com uma incidência de 6,5% a 20% entre as mulheres que deram à luz. Recomenda-se que todas as mulheres sejam rastreadas quanto à questão em até 2 meses após o parto.

Cuidados emocionais durante a gestação e o pós-parto

Segundo Samanta Perez Santos, psicóloga que atende mulheres gestantes e mulheres no puerpério e membro da Doctoralia, plataforma de saúde, os cuidados emocionais no pós-parto precisam ser iniciados com antecedência, desde a gestação. Isso porque a chegada de um novo filho traz mudanças emocionais, físicas, estruturais, sociais e de papéis na vida da mulher e na vida da família.

A profissional completa que a mulher que está gestante e no pós-parto precisa se sentir segura em vários âmbitos, como ter uma rede confiável para a realização do seu parto, saber que vai passar por um processo de parto seguro, sem situações de violências. Além disso, é crucial alguém de confiança ao seu lado no momento do parto e durante o puerpério.

Importância da rede de apoio

Outro aspecto importante para a saúde mental dessa mulher é a segurança material, como ter os recursos financeiros e acesso à saúde. Além disso, a genitora necessita também de um ambiente no qual as pessoas se coloquem como uma rede de apoio funcional, como alguém que faça a paternagem, bem como de um grupo de pessoas que acolham suas demandas. Ainda, é importante que não haja violências domésticas e relações conflitantes familiares.

“Precisamos compreender que a maternidade está cheia de tabus e cobranças intensas acerca do papel que as mulheres são cobradas para desempenhar com excelência e de forma instintiva e solitária”, afirma Samanta. As mulheres podem ter capacidades de exercer os papéis de cuidados, mas não é por isso que precisam fazer isso sozinhas. A rede de apoio precisa também exercer esse papel.