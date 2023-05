Prefeito de cidade no Maranhão é acusado de realizar aborto ilegal em motel

Erivelton Teixeira Neves (PL), prefeito do município de Carolina, no Maranhão, é acusado de realizar um aborto, sem consentimento da vítima em um motel no Tocantins, no ano de 2017.

O executivo, que também é médico, teria sedado a companheira para realizar a operação. As informações são do g1.

O que aconteceu?

Em março de 2017, Erivelton Teixeira, atual prefeito de Carolina e réu no caso, marcou um encontro com a então companheira, Rafaela Santos, em um motel na cidade de Augustinópolis (Piauí), a aproximadamente 634 km da capital, Palmas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O casal iniciou o envolvimento no ano de 2010 e terminou quando Rafaela descobriu que Erivelton era casado, em 2013. Anos depois, em 2016, o casal retomou o romance, e, após cinco meses, Rafaela descobriu que estava grávida. Este seria o primeiro encontro do casal desde a revelação da gravidez.

“Estranhei, porque a gente se hospedava sempre no mesmo hotel. Sempre ia para o mesmo hotel, e ele me levou pra esse motel”, explica Rafaela Maria Santos, em entrevista ao Fantástico.

O acusado, que por ser médico, costumava andar com um aparelho de ultrassom portátil, pediu para examinar a mulher no local onde marcaram o encontro.

No entanto, de acordo com o Ministério Público do Tocantins, a ultrassom teria sido apenas uma desculpa para que o médico pudesse cometer o crime.

Segundo Rafaela, Erivelton lhe deu uma dose de sedativo, afirmando que o líquido era necessário para realizar um exame de sangue. A primeira tentativa não foi suficiente. Foi então que o réu aplicou uma segunda leva de sedativos, que fez a vítima perder a consciência.

“Na segunda vez foi horrível. Eu senti como se minha garganta fechasse ou alguém me apertasse. E eu olhei para ele e falei: ‘Eu não estou me sentindo bem’. Foi quando eu olhei para ele e já via tudo embaçado”, relembra Rafaela.

"A Polícia aponta a hipótese de que Erivelton realizou o aborto naquele momento, devido ao encaixe no depoimentos das testemunhas do caso. Não há, por parte da Polícia Civil, dúvida de que aconteceu ali um aborto”, destaca a titular da Delegacia de Atendimento a Mulher e Vulneráveis, Daniela Caldas.

O conselho Regional de Medicina do Maranhão e do Tocantins foram procurados e, em nenhum dos dois, Erivelton é inscrito como obstetra.

Comparsa

Outro suspeito de participação no crime é Lindomar da Silva Nascimento, na época motorista de Erivelton e atualmente vereador de Carolina.

“O efeito demorou a passar muito tempo. E, quando eu comecei a acordar, eu estava dentro do carro, na estrada, voltando pra minha cidade, no banco da frente. E eu escutei a voz de outra pessoa. Foi quando eu olhei para trás e vi que o Lindomar estava no banco de trás”, afirma Rafaela.

Além do auxílio no local, Lindomar também teria intermediado todo o contato entre a vítima e o acusado após o encontro no motel. As mensagens trocadas por ele e Rafaela em aplicativos de mensagens se tornaram provas da investigação.

Lindomar e Erivelton foram procurados na cidade de Carolina mas não foram encontrados, nem nas suas residências, nem em seus locais de trabalho.

Dores da perda

Seis anos após o ocorrido, Rafael ainda necessita do uso de medicamentos para lidar com o trauma. "Me senti um lixo, destroçada, me senti humilhada e enganada. Cheguei a sentir raiva de mim mesma e fiquei muito mal", declara a vítima.

O que dizem os acusados

As defesas de Erivelton e Lindomar informaram, através de nota, que seus clientes não foram notificados da ação penal e que acreditam em um veredicto justo.