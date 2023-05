MG: Paciente em tratamento de câncer ganha casamento surpresa em hospital

A paciente Lucilene Valente foi surpreendida pelo noivo dela, Rafael Muniz, durante uma visita ao hospital Hospital do Câncer de Muriaé, em Minas Gerais, a cerca de 313 km de Belo Horizonte. O que deveria ser apenas uma ida sem muitas pretensões se tornou a realização de um sonho da dona de casa: o casamento deles foi celebrado na unidade.

A cerimônia ocorreu na área externa do hospital, lugar que já faz parte da história dos noivos. Pouco depois de conhecer Rafael, Lucilene descobriu um câncer de mama e iniciou o tratamento no local.

“Na segunda semana em que a gente se encontrou foi que ele foi lá pra casa pra ir comigo à quimioterapia, que era a minha primeira quimioterapia”, relembra a noiva, agora esposa, em entrevista ao Fantástico.

O lugar também não era estranho a Rafael que, em 2019, tratou um câncer de pulmão no mesmo hospital. “Quando a gente passou por uma situação ou está passando, a gente consegue se colocar no lugar da outra pessoa”, afirma o noivo.

Após meses de tratamento, o câncer de Lucilene retornou como uma metástase óssea. Foi então que Rafael voltou ao hospital e começou a planejar o casamento junto à equipe responsável pelo local.

“A fundação sempre procura não só dar todo o suporte de tratamento do paciente, mas sempre olhamos também o lado espiritual, o lado humanitário, né?”, explica o diretor-superintendente do Hospital, Sérgio Henriques.

Rafael, juntamente ao hospital, conseguiu parceiros para providenciar todos os preparativos do casamento, desde a ornamentação até o vestido da noiva.



Casamento é celebrado em hospital

Como levar a noiva para um casamento que ela não sabe que vai acontecer? Rafael, que já havia usado uma nutricionista como meio de conseguir as medidas de Lucilene para o vestido, inventou, dessa vez, uma sessão de fotos para o Dia das Mães.

Lucilene se preparava para a “sessão de fotos” quando recebeu um vídeo do noivo no celular. Era o pedido de casamento. Rafael finalmente revelou a surpresa enquanto esperava a amada no altar.

O casal se encontrou no jardim do hospital, quando Lucilene entrou na cerimônia acompanhada do irmão, Laureano Valente. Para completar a surpresa, o filho dela trouxe as alianças para os noivos.

“Era exatamente aquilo que eu queria no dia do meu casamento. Foi o meu sonho realizado”, relata a noiva.