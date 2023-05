Ayurveda: conheça o estilo de vida e os benefícios para a saúde

A ayurveda está baseada em conhecimentos milenares da Índia e, em sânscrito, significa conhecimento ou ciência da vida (ayur = vida, e veda = conhecimento). Para quem é adepto, é mais do que uma terapia médica, é um estilo de vida, uma forma de convívio em harmonia com a natureza.

“A ayurveda define saúde como o perfeito estado de bem-estar do organismo, que funciona saudavelmente, sem evidências de doenças ou anormalidades, além do equilíbrio físico, psicológico, social e espiritual”, reflete Cristiane Ayres, professora e pesquisadora do ayurveda. Conheça, a seguir, os benefícios para a saúde.

Elementos da natureza

De acordo com a medicina ayurvédica, tudo no universo é formado pelos cinco elementos básicos da natureza, chamados panchamaha-bhutas, inclusive o corpo físico. São eles: espaço ou éter, ar, fogo, água e terra. “O objetivo dessa ciência é estudar as influências desses elementos na natureza e no ser humano; dentro dessa filosofia, o homem é um microcosmo do universo, o macrocosmo”, explica Cristiane Ayres.

Formação dos doshas

Ainda segundo a pesquisadora, os elementos se unem dois a dois para formar os doshas (humores biológicos), que atuam na nossa fisiologia, assim como na formação dos desequilíbrios psicofísicos. Espaço e ar formam o dosha Vata, fogo e água geram o dosha Pitta, e água e terra formam o dosha Kapha.

“Podemos afirmar que, quando existe equilíbrio, os doshas são as expressões fisiológicas dos cinco elementos. Porém, quando ocorre uma desarmonia, tornam-se suas expressões patológicas”, complementa Cristiane Ayres.

Relação dos doshas com o corpo

Todas as pessoas têm os três doshas, acrescenta Ana Maria de Araújo, médica especialista em saúde da mulher e medicina ayurvédica. Os doshas se relacionam com os elementos e com certas funções biológicas. “O dosha Vata é responsável por todos os movimentos e trocas no corpo; o dosha Pitta é responsável pelas secreções digestivas, pelo calor orgânico e pela mente clara; o dosha Kapha é responsável pela nossa imunidade, força muscular e memória”, define.