6 felinos selvagens que se parecem com gatos domésticos 

Este felino é encontrado nas estepes da Ásia Central e tem uma aparência semelhante à de um gato doméstico, mas com pelagem mais espessa e uma cauda curta e grossa. O gato-de-pallas é um animal solitário e consome pequenos roedores e pássaros.

Gato-bravo-de-patas-negras (Imagem: slowmotiongli | Shutterstock)

3. Gato-bravo-de-patas-negras (Felis nigripes)

Ele é encontrado no deserto do Kalahari, na África. Ele é conhecido por sua aparência diferente, que inclui uma pelagem cinza-clara e orelhas pretas com uma faixa branca no topo. Como o nome sugere, outra característica marcante dele são suas patas pretas, que o ajudam a se camuflar no ambiente desértico.

4. Gato-dourado-africano (Profelis aurata)

Este felino é encontrado em toda a África e é semelhante em tamanho e aparência a um gato doméstico, com uma pelagem dourada e manchas pelo corpo. O gato-dourado-africano é um animal noturno e solitário, e sua dieta consiste principalmente de pequenos roedores e pássaros.