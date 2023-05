Hoje é Dia: os 135 anos da sanção da Lei Áurea e o fim da escravidão

O 13 de maio entrou para a história do Brasil como o dia em que a Lei Áurea - um dispositivo legal com apenas dois artigos, assinado pela regente do país na época, a princesa Isabel. O ano era 1888 - ou seja, há exatos 135 anos; no papel, foi decretado: “É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil”. No ano passado, o Repórter Brasil discutiu o simbolismo e as críticas sobre o documento, cujo original está guardado nos arquivos do Senado Federal: .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/

Nascimento do compositor, jornalista, cronista e poeta fluminense Orestes Barbosa (130 anos) Nascimento do compositor alemão Johannes Brahms (190 anos) Lançamento do novo computador iMac, pela Apple (25 anos) Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Morte da atriz, cantora, compositora e vedete paulista Elvira Olivieri Cozzolino, a Elvira Pagã (20 anos) - grande estrela do teatro de revista e considerada uma das mais ousadas mulheres brasileiras de seu tempo. Foi a primeira a usar biquíni em Copacabana e, nos anos 1950, posou nua para uma foto, que distribuiu como cartão natalino Lançamento do filme 007 contra o Satânico dr. No, estrelado por Sean Connery (60 anos) Dia Mundial da Cruz Vermelha Morte do advogado, jornalista, radialista, escritor, professor e político fluminense Artur da Távola (15 anos) - foi produtor da Rádio MEC Nascimento do compositor austríaco Max Steiner (135 anos) - autor de trilhas sonoras de vários filmes do cinema, ente eles E o vento levou e Casablanca Nascimento do físico francês Augustin-Jean Fresnel (235 anos) - considerado o fundador da óptica moderna Dia Mundial do Lúpus - comemoração que conta com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde para conscientizar sobre alguns dos sintomas do lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune crônica, de causa desconhecida, e de difícil diagnóstico, que acomete mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo Morte da cantora paulista Sônia Carvalho (30 anos) - em 1936, foi contratada pela Rádio Nacional, tornando-se uma das cantoras mais bem pagas da emissora Nascimento do cantor e compositor carioca José Bispo Clementino dos Santos, o Jamelão (110 anos) Nascimento do pianista e compositor norte-americano Burt Bacharach (95 anos) Primeira comemoração do Dia das Mães no Brasil (105 anos) Morte do músico de jazz norte-americano Chet Baker (35 anos) Nascimento do cantor e compositor baiano Waldick Soriano (90 anos) Sanção da Lei Áurea, diploma legal que extinguiu oficialmente a escravidão no Brasil (135 anos) Dia da Abolição da Escravatura no Brasil

