Saiba como cuidar de um cachorro da raça spitz alemão

O spitz alemão é uma raça de cachorro originária da Alemanha. Ele é conhecido por sua pelagem densa e exuberante, que pode ser de várias cores, incluindo branco, preto, marrom, laranja e cinza. Bastante ativo, é um animal que está sempre alerta e que se adapta bem a diferentes tipos de ambientes, desde apartamentos a casas com grandes jardins. Além disso, é um cão brincalhão e afetuoso com seus tutores. No entanto, pode ser reservado com estranhos.

Cachorro muito ativo e brincalhão

É uma raça de cachorro inteligente e enérgica, precisando de bastante exercício e estímulo mental. Dessa maneira, passeios diários, brincadeiras e atividades físicas são ideais para ele se manter saudável e feliz. Inclusive, o spitz alemão pode ser facilmente treinado, mas pode ser teimoso. Logo, a paciência com esse pet é muito importante.

Essas características também o tornam um excelente cão de guarda, alertando os tutores de qualquer intruso com seu latido alto. Apesar do alto nível de energia e do espírito ativo e brincalhão, que gosta de brincar, correr e perseguir coisas, ele também necessita de muita atenção e carinho dos tutores.

