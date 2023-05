Saiba como a alimentação ajuda a combater o estresse

O estresse é um conjunto de reações fisiológicas que, se exageradas, podem levar a um desequilíbrio no organismo, contribuindo para a obesidade. Além disso, aumenta a compulsão alimentar (principalmente por carboidratos, elevando o colesterol e o acúmulo de gordura abdominal). Outras doenças também podem estar associadas ao estresse, como hipertensão, doenças cardiovasculares, depressão, insônia, cânceres e doenças autoimunes.

Muitas pessoas vivem em condições de estresse no trabalho, em casa ou, até mesmo, nos estudos. Essa situação se agrava ainda mais quando não conseguimos ter uma alimentação regrada e saudável. Em conversa com a nutricionista Dra. Noadia Lobão, especialista em Nutrição Clínica e Funcional, descobrimos alguns hábitos que ajudam a minimizar os sintomas do distúrbio.

Importância de seguir uma dieta saudável

Alimentos com corantes, acidulantes e conservantes aceleram o processo de envelhecimento e aumento das substâncias inflamatórias, o que pode levar à fadiga crônica, ao aumento de peso, à insônia, à irritabilidade e ao nervosismo. O consumo de álcool e nicotina também deve ser evitado, bem como os alimentos com alto índice glicêmico e as doses excessivas de cafeína, pois pode elevar a pressão arterial e a adrenalina, aumentando os efeitos do estresse.

Por outro lado, existem alimentos que possuem substâncias que ajudam no combate ao estresse. Peixes e alimentos ricos em ômega 3, 6 e 9, chocolate amargo, frutas e verduras com ação antioxidante e ricas em ácido fólico. O mais importante, entretanto, é consumir muita água, ela tem uma série de nutrientes, mantém o corpo hidratado e dá sensação de bem-estar e prazer

Mudança de hábitos

Para podermos aproveitar melhor as propriedades dos alimentos, é preciso garantir que tudo está sendo feito da forma correta. “Há alguns costumes que reduzem o processo de oxidação do cérebro e, por esse motivo, não deixam o organismo absorver todos os nutrientes necessários para nossas necessidades”, explica a Dra. Noadia.

Algumas práticas que devem ser seguidas:

Evitar ler e assistir à televisão enquanto realiza as refeições;

Manter um tempo adequado para realizá-las;

Mastigar bem os alimentos antes de engolir;

Repousar os talheres, para garantir que a refeição será consumida calmamente.