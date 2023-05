Entenda o que é vaginismo e conheça as causas

O principal sinal de alerta para o vaginismo são as fortes dores e o desconforto no momento da penetração. Contudo, Teresa Embiruçu faz um alerta para o medo e a fobia, que podem acontecer desde a aproximação, o toque na vulva até a dificuldade de ter penetração vaginal. “[O vaginismo] é descrito como uma dor sexual, dor na relação, dor na penetração ou, mais tecnicamente, dor genito-pélvica”, explica a especialista.

De acordo com a ginecologista, ainda existe uma outra situação que se assemelha ao vaginismo, que é quando a mulher até consegue ter a penetração vaginal, mas sente ardência, incômodo e dor. “É como se tivesse entrando uma faca, descrita como vulvodínia. A vulvodínia já seria mais uma dor localizada na mucosa vulvar que impede ou dificulta a penetração”.

O vaginismo pode ocorrer em qualquer idade. Por esse motivo, é preciso atenção aos sinais, bem como realizar o diagnóstico clínico – que, de acordo com Teresa Embiruçu, pode ocorrer por meio de uma conversa bem detalhada com o médico ginecologista, clínico geral ou psiquiatra e por meio do exame físico, da inspeção da mucosa e da avaliação da musculatura pélvica. “É necessário afastar se não existem outras causas que justifiquem a dor”, explica a ginecologista.

Tratamento para o vaginismo consiste em relaxar a musculatura (Imagem:: Mikhaylovskiy | Shutterstock)

Existe tratamento?

O tratamento para a disfunção consiste em fazer com que a mulher consiga relaxar a musculatura e dessensibilizar os músculos da vagina ao toque e à penetração. Normalmente, isso é realizado por ginecologistas com o apoio de psicólogos e profissionais especializados na saúde sexual da mulher.

De acordo com a ginecologista Teresa Embiruçu, podem ser indicadas medicações para dor crônica, quando ela é localizada na mucosa vulvar, além do uso de ansiolíticos e técnicas para trabalhar o foco. Ela também ressalta que alguns estudos mais recentes falam ainda da melhora com uso de laser vaginal de CO2 e aplicação de toxina botulínica.

“A abordagem psicológica também é essencial para trabalhar as crenças errôneas e ressignificar alguns momentos dessa construção da sexualidade. Mas o tratamento vai depender não apenas de profissionais qualificados para ajudar e dar as ferramentas necessárias, como também do empenho e da motivação da própria pessoa em melhorar. Porque o tratamento é um processo, não tem tempo certo, não tem remédio que se toma e se cura”, explica Teresa Embiruçu.

O tabu sobre a sexualidade feminina

A falta de conhecimento sobre a sexualidade feminina e, até mesmo, as vivências traumáticas também podem influenciar para que o vaginismo ocorra. Teresa Embiruçu explica que o ensino sobre sexualidade, muitas vezes, gira em torno de uma visão negativa e que a pessoa cresce com medo da relação sexual.

“O aprendizado sobre a sexualidade nas escolas gira em torno do ensino sobre não engravidar e como não pegar infecções sexualmente transmissíveis. Ao iniciar a vida sexual, se ouve que a primeira vez sangra, dói, machuca e rompe o hímen. Sempre uma visão muito negativa sobre o ato sexual. Sem falar na questão da ‘perda da virgindade’, como se fosse perder algo que nunca mais fosse possível ser achado”, afirma Teresa Embiruçu.

Consequências do vaginismo

A ginecologista esclarece que uma pessoa com vaginismo pode ter desejo sexual, se sentir excitada, chegar ao orgasmo, com o estímulo na vulva e no clítoris, e ter uma resposta sexual satisfatória. Entretanto, uma das queixas comuns dessas mulheres é que se sentem incompletas ou, ainda, que se sentem menos “mulher” por faltar a penetração vaginal. Além disso, há a expectativa de estar em falta ou devendo algo ao parceiro sexual.

“Uma outra frustração comumente relatada por pessoas com vaginismo é a dificuldade de engravidar naturalmente. Geralmente é quando o relacionamento não vai bem ou quando chega essa vontade de engravidar que a pessoa procura ajuda”, completa Teresa Embiruçu. Por isso, em todo caso, é indicado procurar ajuda médica.

Tags