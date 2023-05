5 raças de gatos que parecem felinos selvagens

Os gatos domésticos e os felinos selvagens compartilham várias semelhanças em relação ao comportamento, aos instintos e a características físicas. Em primeiro lugar, eles são caçadores por natureza. Por isso, têm uma grande habilidade para perseguir e capturar suas presas, e isso é algo que vem do instinto selvagem.

Além disso, tanto os gatos domésticos quanto os felinos selvagens têm uma excelente capacidade de equilíbrio, reflexos rápidos e uma grande agilidade. Essas habilidades são úteis para caçar e se defender, mas também fazem dos gatos excelentes animais de estimação para brincadeiras e atividades físicas.

Em termos de características físicas, algumas raças de gatos domésticos foram desenvolvidas para se assemelhar aos felinos selvagens. A seguir, conheça 5 delas!

Gatos de savannah são altos e têm orelhas grandes (Imagem: Lindasj22 | Shutterstock)

O savannah é uma raça de gato criada a partir do cruzamento entre um gato doméstico e um serval africano, que habita as planícies africanas. Com suas manchas escuras e sua pelagem dourada, os savannahs se assemelham bastante aos seus parentes selvagens. Eles também são altos e alongados, e muitos possuem orelhas grandes e pontudas, que são características do serval.

2. Bengal

Gato de bengal tem pelagem semelhante ao de um leopardo (Imagem: Alexander Evgenyevich | Shutterstock) O bengal é uma raça de gato com um padrão de pelagem semelhante ao de um leopardo. Eles têm manchas escuras em um fundo alaranjado ou bege, e suas pernas longas e musculosas dão a eles uma aparência ágil e atlética. Ele é um gato enérgico e brincalhão, que adora pular e escalar, assim como seus primos selvagens. 3. Toyger Gatos da raça toyger foram criados para se assemelharem com os tigres (Imagem: Kutikova Ekaterina | Shutterstock) O toyger é uma raça de gato relativamente nova, que foi criada para se assemelhar a um tigre em miniatura. Eles têm uma pelagem laranja com listras pretas, e sua aparência é realmente impressionante. Alguns toygers também têm bochechas pronunciadas e um queixo forte, o que lhes dá uma aparência feroz. 4. Serengeti Gatos da raça serengeti tem pelagem dourada e manchas escuras (Imagem: LTim | Shutterstock) O serengeti é uma raça de gato que se assemelha a um serval em miniatura. Eles têm uma pelagem dourada com manchas escuras, e seus olhos grandes e amarelados dão a eles uma aparência selvagem. Ele também é um gato atlético e curioso, que adora explorar e caçar brinquedos. 5. Maine Coon Gatos da raça maine coon tem pelagem densa (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock) O maine coon não foi criado a partir do cruzamento com um felino selvagem, mas é uma das raças de gatos mais imponentes. Eles têm uma pelagem densa e ondulada, orelhas pontudas e uma aparência majestosa. Alguns também têm barbas proeminentes e uma juba ao redor do pescoço, que lembram um leão.

