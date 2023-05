5 lançamentos do Prime Video em maio

O filme conta a história da origem de Pearl (Mia Goth), uma das protagonistas do slasher X – A Marca da Morte. Nesta fase da vida, a jovem vive em uma fazenda isolada, destinada a cuidar do pai doente enquanto é controlada pela mãe arrogante. Porém, Pearl sonha com uma vida luxuosa de atriz famosa que viu nos filmes de Hollywood. Para alcançar esse sonho, as ambições da jovem farão ela passar por cima de qualquer um que entre em seu caminho.

Terrifier 2 (Reprodução Digital | Dark Age Cinema)

Ressuscitado por uma entidade sinistra depois do Massacre do Condado de Miles, o vilão Art, O Palhaço (Thornton) retorna à cidadezinha onde tudo começou para mais uma noite de Halloween, onde pretende escolher e matar brutalmente suas próximas vítimas. Só que, nesta nova sequência de terror, os escolhidos da vez são os irmãos Sienna (LaVera) e Jonathan Shaw (Elliott Fullam).

4. Super Mario Bros: o filme (25/05)

Super Mario Bros (Reprodução Digital | Universal Pictures)

Nesta animação, Mario (Chris Pratt) é um encanador que mora no Brooklyn com seu irmão Luigi (Charlie Day). Eles viajam para o reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), mas ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser (Jack Black), que faz de tudo para conseguir reinar todos os lugares. Luigi é raptado por Bowser, que o usa para procurar Mario: o único capaz de deter o Koopa e restabelecer a paz.

5. One Piece Film: Red (26/05)

Uta em One Piece Film: Red (Reprodução Digital | Toei Company)

Uta é a cantora mais amada do mundo. Sua voz, com a qual ela canta enquanto esconde sua verdadeira identidade, foi descrita como “de outro mundo”. Ela aparecerá em público pela primeira vez em um show ao vivo. O local se enche de todos os tipos de fãs: piratas animados, a Marinha e os Chapéus de Palha liderados por Luffy. A história começa com o fato chocante de que Uta é “filha de Shanks”. Aos amantes de anime, o filme é imperdível.

Bônus: Fear The Walking Dead (16/05)

Fear The Walking Dead (Reprodução Digital | AMC Networks)

Ambientada em Los Angeles, Fear The Walking Dead narra o início da contaminação da famosa série de zumbis, através dos olhos de uma família tentando sobreviver. A orientadora pedagógica Madison Clark (Kim Dickens) precisa cuidar dos dois filhos – Nick (Frank Dillane) e a adolescente Alicia (Alycia Debnam-Carey). Já seu marido, o professor de inglês Travis (Cliff Curtis), decide partir em busca de Chris (Lorenzo James Henrie), seu filho do primeiro casamento com Liza Ortiz (Elizabeth Rodriguez). À medida que a civilização colapsa ao seu redor, eles não têm outra opção a não ser se reinventar, aprender novas habilidades e adotar novas atitudes.

Disponível a partir de 16 de maio, o primeiro episódio da oitava e última temporada é intitulado “Remember What They Took From You”. Serão lançados novos capítulos todas as terças-feiras. A temporada final de Fear the Walking Dead terá 12 episódios divididos em duas partes, com seis episódios cada. A primeira parte será lançada a partir de maio, e a segunda, no segundo semestre deste ano.

